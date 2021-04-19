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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق المزرعة الاثنين 7 رمضان 1442 عروض الطازج في المقال التالي
نقدم لحضراتكم عروض أسواق المزرعة الاثنين التي ينتظرها الجميع في جميع مدن المملكة العربية السعودية حيث تقدم افضل السلع والمنتجات بخصومات كبيره جدا في كل يوم اثنين من كل أسبوع حيث تقدم أسواق المزرعة في سابع أيام الشهر المبارك جميع السلع الرمضانية كالفواكه والخضروات والبقوليات بخصومات تصل إلي 50% كي يستفيد جميع المواطنين من الاستفادة بهذه العروض.
عروض أسواق المزرعة الاثنين
تشمل عروض أسواق المزرعة تخفيضات كبيره جدا علي جميع المنتجات حيث تقدم :
- تقدم عروض أسواق المزرعة بسبوسه بالمكسرات بسعر 16.50 ريال سعودي
- تقدم عروض أسواق المزرعة بيتزا خضار بسعر 5.50 ريال سعودي
- تقدم عروض أسواق المزرعة الاثنين بطاطس بسعر 1.75 ريال سعودي
- تقدم عروض أسواق المزرعة اليوم برتقال عصير بسعر 2.95 ريال سعودي
- تقدم عروض أسواق المزرعة الطازج البصل الاحمر بسعر 1.75 ريال سعودي
- تقدم عروض أسواق المزرعة زنجبيل بسعر 6.45 ريال سعودي
تشمل عروض أسواق المزرعة خصومات علي اللحوم والمعلبات والجبن :
- تقدم عروض أسواق المزرعة لحم مفروم بسعر بقري بسعر 21.95 ريال سعودي
- تحتوي عروض أسواق المزرعة ستيك لحم بقري بسعر 34.95 ريال سعودي
- تقدم عروض أسواق المزرعة الاثنين سلطه زيتون سوريه بسعر 8.95 ريال سعودي
- تقدم عروض أسواق المزرعة اليوم وبده غير مملحه بسعر 7.45 ريال سعودي
- تقدم عروض أسواق المزرعة الطازج خوخ مصري بسعر 6.95 ريال سعودي فقط
عروض أسواق المزرعة الشرقيةكانت هذه مجله عروض أسواق المزرعة اليوم الاثنين الغربية والشرقية التي تقدم جميع المنتجات الغذائية التي يحتاجها كل بيت في جميع المملكة العربية السعودية كي يستفيد جميع المواطنين بها حيث تستمر لمده يوم واحد فقط الاثنين 19 ابريل الموافق 7 رمضان في جميع متاجر وأسواق المزرعة أو حتي نفاذ الكميه المحددة.
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