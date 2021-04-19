شوف عروض بنده الاسبوعية في رمضان وتخفيض حتى 38% على اللوازم الغذائية المعلبة والطازجة لأشهى وجبات رمضانية

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عروض بنده الاسبوعية في رمضان، اعتادت أسواق هايبر بنده ماركت أن تستعد لقدوم شهر رمضان المبارك بخطة خصومات وتنزيلات على جميع منتجات هايبر ماركت بنده ولا سيما المنتجات الغذائية، أحضرنا لكم في هذا المقال بعض من أسعار بندة المخفضة. عروض هايبر بنده رمضان عروض بنده اليوم ورق عنب محشي بالأرز حدائق فيكتوريا، 850 جرام، سعر المنتج 15.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة جدة حمّص بالطحينة حدائق فيكتوريا، 8*135 جرام، سعر المنتج 12.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده هذا الاسبوع طماطم كاتشب هاينز عبوة ضاغطة، وزن 1 كيلو، سعر المنتج 10.95 ريال سعودي بدلاً من 26.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة اليوم مايونيز هاينز، 400 مل، سعر المنتج 11.95 ريال سعودي.

عروض بنده جدة طماطم مقشرة فريشكو، 400 جرام، عرض 5 حبات، سعر العرض 10.95 ريال سعودي بدلاً من 17.50 ريال سعودي. بنده اليوم و تخفيضات بنده عروض بنده هذا الاسبوع دبس الرمان حدائق أورينت، 250 مل، سعر المنتج 9.95 ريال سعودي بدلاً من 14.95 ريال سعودي.

تخفيضات هايبر بنده معجون الطماطم لونا، 400 جرام، سعر المنتج 2.95 ريال سعودي بدلاً من 3.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده بصفحة واحدة معجون الطماطم لونا، 8*135 جرام، سعر المنتج 6.50 ريال سعودي بدلاً من 9.95 ريال سعودي.

عروض بندة الاسبوعية لفائف التورتيلا يومي، 240 جرام، سعر المنتج 7.95 ريال سعودي بدلاً من 9.95 ريال سعودي.

عروض بندة الاسبوعي ملح طعام الخير، 700 جرام، عرض 2&1 مجاناً، سعر العرض 5 ريال سعودي بدلاً من 7.50 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم عروض بنده جده خل أبيض رنا، 474 مل، عرض 2& 1 مجاناً، سعر العرض 5.50 ريال سعودي بدلاً من 8.85 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده الخبر بهار الليمون فرشلي 35 جرام أو بهارات ايطالية 34 جرام، سعر المنتج 7.50 ريال سعودي.

عروض بنده الاسبوعيه عدس زين، 800 جرام، سعر المنتج 6.50 ريال سعودي.

هايبر بندة عروض لحم تونا خفيف أبيض بوتان، 185 جرام، عرض 2 حبة، سعر العرض 13.95 ريال سعودي بدلاً من 19 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الاسبوعية في رمضان وتخفيض حتى 38% على اللوازم الغذائية المعلبة والطازجة لأشهى وجبات رمضانية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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