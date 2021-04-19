نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الطازج اليوم الاثنين 19 ابريل 2021 مهرجان الطازج في المقال التالي

عروض مهرجان العثيم الطازج من اجدد العروض المتوفرة اليوم الاثنين وتقدم لكم افضل المنتجات الغذائية وتشمل أنوع كثيره من الخضار والفواكه والحلويات وكل ما تحتاجة وبأفل الأسعار وتحتل عروض العثيم الصدارة بسبب جوده المنتجات المميزة فقامت أسواق عبد الله العثيم بمفاجآت لإسعاد عملائها بالعديد من التخفيضات على السلع التي تقدمها لكم. عروض العثيم الطازج اليوم الاثنين شمندر بنجر بسعر 3.95 ريال.

خوخ علبه بسعر 7.50 ريال.

كتمرى بسعر5.45 ريال.

ليمون شبك بسعر3.75 ريال.

فلفل بارد اصفر برتقالي احمر بسعر 9.95 ريال.

افكادو بسعر 8.95 ريال.

بخارى حمراء بسعر 7.50 ريال.

ملفوف ابيض بسعر 2.75 ريال.

لحم عجل بلدى بدون عظم بسعر42.95 ريال.

فلفل بارد اخضر بسعر 5.45 ريال.

ملفوف احمر يسعر 5.45 ريال.

طماطم شيري علبه بسعر 4.95 ريال.

جوافه بسعر 12.25 ريال.

قهوة هرري عربي فاتح بسعر 32.95 ريال.

بصل اخضر يسعر 5.95 ريال.

برتقال عصير بسعر 2.95 ريال .

موز يسعر 4.95 ريال.

معموله بالتمر بسعر 32.95 ريال. تمر سكرى مميز بسع 18.95 ريال.

هيل زدنى يسعر 62.95 ريال.

جبن رومى فيكتو مصري يسعر 28.25 ريال.

تمر تمار سكرى بسعر 10.95 ريال.

بسبوسه بالفيمتو بسعر 30 ريال.

زبيب زود ذهبى بسعر 13.95 ريال.

ذرة فشار بسعر 5.50 ريال .

زيتون كالاماتا جيانت بسعر 21.95 ريال.

جبن إسطنبولي صفراء بسعر 12.95 ريال.

غلاية ماء باينكس بسعر 55 ريال.

مكدوس بسعر 15.95 ريال.

جبن فيتا دنماركي بسعر 9.95 ريال.

محضر طماطم كيك اون بسعر 169 ريال.

مضرب بيض مع عجانه كولين 69 ريال.

سميد زود خشن بسعر 5.75 ريال.

حلاوه طحنيه حلوانى مع فستق بسعر 15.50 ريال.

تفاح فوجى بسعر4.45 ريال. عروض العثيم الطازج توفر كافة المستلزمات والسلع الضرورية منها اللحوم المجمدة وأيضا الطازج ومنتجات مختلفه وذلك لان أسواق العثيم في تجدد مستمر لكى تقدم لكم افضل المنتجات. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الطازج اليوم الاثنين 19 ابريل 2021 مهرجان الطازج - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الطازج اليوم الاثنين 19 ابريل 2021 مهرجان الطازج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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