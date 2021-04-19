نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امساكية شهر رمضان 2021 في السعودية ومصر والمواعيد الصحيحة لأداء الصلاة في المقال التالي

عمر شويل - جدة امساكية شهر رمضان 2021 في السعودية ومصر، من أهم الأمور التي تشغل بال المسلمين في السعودية ومصروالعالم الاسلامي بأكمله هو معرفة امساكية شهر رمضان، التي يتعرفون من خلالها على موعد أذان المغرب وكذلك موعد أذان الفجر، ليكونوا على علم بمدة الصيام وموعد الإمساك والفطور، لذلك قمنا بتقديم إمساكية رمضان 2021 في مصر والسعودية فتابعونا في التقرير التالي.

امساكية شهر رمضان 2021 في السعودية ومصر

نظراً لتزايد معدلات البحث عن امساكية شهر رمضان 2021 في السعودية ومصر، قررنا أن نقدم لكم هذه السطور لعلها تعود عليكم بالإفادة، حيث يستطيع المسلمون من خلال الامساكية التعرف على المواعيد الخاصة بأداء الصلاة وايضاً التعرف على المدة الخاصة بالصيام. فبالنسبة لإمساكية شهر رمضان في مصر لليوم الاثنين 7من رمضان فجاءت كالتالي:

يوم الاثنين 19 أبريل ـــ 7 رمضان

تكون مدة ساعات الصيام 14 ساعة و53 دقيقة.

حيث تعقد صلاة المغرب في تمام 6:25.

والسحور 1:32، وعليه يكون الإمساك في تمام الساعة 3:32.

أما عن صلاة الفجر فتكون في تمام الساعة 3:52.

يوم الثلاثاء 20 أبريل ــ 8 رمضان

تكون مدة ساعات الصيام 14 ساعة و55 دقيقة.

موعد صلاة المغرب 6:25.

وقت السحور 1:31.

وقت إمساك 3:31.

موعد صلاة الفجر 3:51.

يوم الأربعاء 21 أبريل ــ 9 رمضان

المدة المنقضية في الصيام هي 14 ساعة و57 دقيقة.

أذان المغرب 6:26.

وقت السحور 1:29.

وقت الإمساك 3:29.

أذان الفجر 3:49.

تابع امساكية شهر رمضان 2021 في السعودية ومصر

تختلف امساكية شهر رمضان 2021 في السعودية ومصر، وبالتالي تختلف أوقات الصلوات، وأوقات الإمساك والفطور في كلتا البلدين، وما يحكم وجه الاختلاف من بلد لأخرى، هو وقت شروق الشمس ووقت غروبها،

فبالنسبة لمواعيد صلاة الفجر والمغرب لليوم 7رمضان، في المملكة العربية السعودية فجاءت كالتالي:-

الاثنين 7 رمضان ــ 19 ابريل