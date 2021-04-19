شوف عروض اكسترا السعودية علي الجوالات اليوم 7 رمضان 1442 عروض رمضان

عروض اكسترا السعودية على الجوالات من اقوي عروض اكسترا التي توفرها لجميع عملائها في مختلف المدن داخل المملكة العربية السعودية بشكل مستمر، ونقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني عروض اكسترا السعودية على الجوالات اليوم 7 رمضان 1442 عروض رمضان والتي تحتوي على العديد من أنواع الهواتف الذكية المختلفة والمميزة التي يبحث عنها عدد كبير من الأشخاص لشرائها وتوفرها اكسترا بتخفيضات رائعة.

عروض اكسترا السعودية

عروض اكسترا السعودية علي الجوالات العديد من الهواتف المختلفة مثل هاتف تكنو كامون 16 برو بسعة 128 جيجا بايت لون أسود 4 جي بسعر 869 ريال بدلا من 999 ريال، وهاتف موتورولا جي بلس بسعة 128 جيجا بايت 5 جي بسعر 1199 ريال بدلاً من 1399 ريال، وجوال فيفو واي 51 بسعة 128 جيجا بايت بسعر 949 ريال بدلا من 999 ريال، وجوال اوبو إية 73 بسعة 128 جيجا بايت بسعر 899 ريال بدلا من 949 ريال.

عروض اكسترا جوالات

عروض اكسترا جوالات هي عروض مميزة للغاية متوفرة بشكل مستمر لجميع الاشخاص التي تهتم بمعرفة اخر العروض المتوفرة علي الهواتف الذكية والحديثة في المملكة العربية السعودية وتوفر اكسترا اقوي الخصومات والتخفيضات علي عدد كبير من الهواتف المميزة لكي يستطيع الجميع الاستمتاع بهذة العروض والخصومات من خلال كافة فروع اكسترا السعودية وهذة العروض تستمر طوال اليوم داخل كافة المدن والمناطق في السعودية.