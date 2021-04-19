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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اجدد عروض كارفور carrefour السعودية تنزيلات ٥٠% على كل الأقسام في المقال التالي
عروض كارفور carrefour السعودية في رمضان ١٤٤٢، في الفترة الأخيرة تزايد البحث على العروض الخاصة بالمواد الغذائية التمونية، ويعتبر ماركت كارفور من المتاجر الكبرى المنتشرة في جميع أنحاء البلاد العربية والغربية والخصومات تصل لـ 40% بمناسبة شهر رمضان المبارك وسنوضح في السطور التالية العروض والتخفيضات بالتفصيل.
تنزيلات وتخفيضات هايبر carrefour كارفور بالسعودية
والعروض ابتدأ من يوم 2 رمضان 1442 وتستمر العروض حتى يوم 15 رمضان 1442، والعروض مقدمة في كل الفروع وسنعرضها بالتفصيل مع المجلة.
خصومات ماركت carrefour كارفور السعودية رمضان ١٤٤٢
- عرض على جرينز جيلي ٨٠ جرام *١٢ بسعر داخل العرض ١٦.٥٠ ريال بدلا من ٢٩.٩٥ ريال.
- عرض على الفروج الذهبي دجاج مجمد ١١٠٠جرام *١٠ بسعر داخل العرض ١٠٧.٩٥ ريال بدلا من ١٤٤.٥ ريال.
- عرض على مياه معدنية بيور لايف ٣٣٠ ملي *٤٠ بسعر داخل العرض ١١.٩٥ ريال بدلا من ٢٠.٧٥ ريال.
تخفيضات carrefour كارفور ماركت السعودية
- عرض على الأرز باب الهند أرز بسمتي أبيض ١٠ كيلو بسعر داخل العرض ٧١.٩٥ ريال بدلا من ٩٧.٩٥ ريال.
- عرض على الأرز جرين فارمر ٥ كيلو بسعر داخل العرض ٢٩.٩٥ ريال بدلا من ٣٩.٩٥ ريال.
- عرض على الأرز باب الذهب سيلا أرز بسمتي ٥ كيلو بسعر داخل العرض ٢٧.٩٥ ريال بدلا من ٣٨.٥ ريال.
- عرض على الأرز العائلة أرز بسمتي أبيض ٥ كيلو بسعر داخل العرض ٣٧.٩٥ ريال بدلا من ٤٨.٥ ريال.
- عرض على الأرز الوليمة أرز بسمتي سيلا ٥ كيلو بسعر داخل العرض ٣٥.٩٥ ريال بدلا من ٤٤.٩٥ ريال.
- عرض على الأرز الطائي ارز سيلا بسمتي ١٠ كيلو بسعر داخل العرض ٥٤.٩٥ ريال بدلا من ٧٩.٩٥ ريال.
عروض carrefour كارفور السعودية على المكرونة
- عرض على المعكرونة ٣ قطع وزن الكيس ٤٥٠ جرام بسعر داخل العرض ٨.٩٥ ريال بدلا من ١٤.١٠ ريال.
- عرض على المعكرونة بانزاني وزن الكيس ٥٠٠ جرام بسعر داخل العرض ٣.٧٥ ريال بدلا من ٤٠٩٥ ريال.
- عرض على المعكرونة هاينر وزن الكيس ٤٥٠ جرام بسعر داخل العرض ٣.٧٥ ريال بدلا من ٤.٩٥ ريال.
كتالوج عروض كارفور السعودية رمضان ١٤٤٢
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