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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض نستو الرياض الطازجة عروض ال 3 أيام في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض نستو الرياض الطازجة لهذا الأسبوع تشمل تخفيضات كبيرة على السلع الأساسية وتمتد لمدة 3 أيام من اليوم أو حتي نفاذ الكمية المعروضة ومنها كرتون من دجاج انتاج 10 حبات 1300 جم ب 119،95 ريال، حليب المراعي سهل الفتح لتر كرتون ب 34،95 ريال، طماطم ب 2،95 ريال، حقيبة صغيرة من البطاطا ب 2،95 ريال، تفاح فوجي صيني ب 4،95 ريال، هيد اند شولدر شامبو ب 6،95 ريال، اومو مسحوق غسيل 7 كيلو ب 39،95 ريال، 100 كيس من شاي الربيع قوي ب 10،95 ريال، أورنج فانسيا ب 3،95 ريال، مانجو يمني أو تيمور ب 12،95 ريال، مانجو كالبالور ب 9،95 ريال.
عروض نستو الرياض الطازجة عروض ال 3 أيام
كيس بصل كبير لكل قطعة ب 7،95 ريال، شمام لكل كيلو ب 4،95 ريال، زبيب امريكي لكل كيلو ب 23،95 ريال، زنجبيل صيني ب 6،95 ريال، تمور المجلس خضري الجافة ب 14،95 ريال، عجوة تمور فاخر ب 19،95 ريال، زيتون أخضر أو أسباني صغير الحجم ب 9،95 ريال، لبنة الرئيس ب 22،95 ريال، نعيمي لحم ب 36،95 ريال، كيلو ورق عنب محشي ب 12،95 ريال.
عروض نستو الرياض
عظام لحم بقري محلي ب 24،95 ريال، لحم بقر باكستاني ب 39،95 ريال، لحم عجل هندي ب 29،95 ريال، شرائح سمك باراكودا ب 19،95 ريال، شرائح كنعد السمك ب 54،95 ريال، سمك التونا السوداء ب 9،95 ريال، سمك أسود كورا ب 9،95 ريال، روز سوبر سيلا أرز بسمتي 5 كيلو ب 24،95 ريال، بوني حليب مبخر ب 11،95 ريال، قودي مايونيز ب 11،95 ريال، السعودية معجون الطماطم ب 10،95 ريال، المراعي حليب مبخر كامل 6 حبات ب 10،95 ريال.
عروض نستو السعودية
ديمة بسكويت شاي 12 حبة ب 10،95 ريال، ميمورايز بسكويت شاي 3+9 مجانا ب 6،95 ريال، دو دجاج 1،2 كيلو ب 11،95 ريال، امريكانا بازيلاء خضراء ب 10،95 ريال، امريكانا برجر دجاج ب 14،95 ريال، الفله سيقان دجاج مجمدة 900 جم ب 10،95 ريال، الكبير مكعبات البانير 500 جم ب 15،95 ريال، مونتانا خضروات ب 3،25 ريال، كرتون من عصير برتقال الربيع 27+3 مجانا ب 48،95 ريال.
عروض نستو على المنظفات
عروض نستو همالايا غسول الوجه 2 ب 36،95 ريال، لايف بوي صابون 10 ريال، فازلين جل 250 مل ب 12،95 ريال، اوبن عطر 100 مل ب 49،95 ريال، جيرجينز لوشن 600 مل ب 21،95 ريال، كولجيت معجون الأسنان 100 مل ب 3،95 ريال، كلوركس مبيض 3،78 لتر ب 17،95 ريال، بلو سكاي مناديل 5 حبات ب 9،95 ريال.
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