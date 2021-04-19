نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الاثنين من العثيم في السعودية وتنزيلات حتى نصف السعر على السلع الغذائية والحلويات في المقال التالي

عروض الاثنين من العثيم في السعودية، اعتدنا من أسواق عبد الله العثيم على الأسعار التنافسية المناسبة والتخفيضات الكبير على مختلف السلع، أما بمناسبة شهر رمضان المبارك؛ قامت أسواق عبدالله العثيم بتكثيف التنزيلات على المنتجات الغذائية مساهمة من العثيم في الفرحة بقدوم الشهر المبارك، هذا وبالإضافة الى الخصومات المعتادة مثل عروض العثيم الالكترونية، و عروض الجوالات في العثيم و عروض العثيم للجملة. عروض العثيم الاسبوعية عروض العثيم شراب كاكاو شوكولاته بودرة، 400 جرام، سعر المنتج 13.95 ريال سعودي بدلاً من 26.25 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم الاثنين شابورة امريكانا أحمر، 375 جرام، سعر المنتج 4.75 ريال سعودي بدلاً من 7.25 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم حليب ندى كامل الدسم، 12* 1 لتر، سعر المنتج 32.95 ريال سعودي بدلاً من 58 ريال سعودي.

العثيم العروض الترويجية حليب ندى دانية فراولة، 18* 200 مل، سعر المنتج 20.95 ريال سعودي بدلاً من 29.50 ريال سعودي.

عروض العثيم مول شيبس مرامي بطعم الكاتشب، 18* 12 جرام، سعر المنتج 9.95 ريال سعودي بدلاً من 13.75 ريال سعودي. مهرجان الطازج العثيم عروض العثيم الاثنين حبوب شوفان كويكر عسل وشوفان، 400 جرام، سعر المنتج 12.95 ريال سعودي بدلاً من 22.95 ريال سعودي.

عروض اسواق العثيم تونة هناء خفيف، 185 جرام، عرض 3 حبات، سعر العرض 12.95 ريال سعودي بدلاً من 17.25 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين اليوم لانشون هوت أند كرسبي دجاج/ بقر سادة، 850 جرام، سعر المنتج 13.95 ريال سعودي بدلاً من 16.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الرياض اليومشاي ليبتون ، 800 جرام، سعر المنتج 27.95 ريال سعودي بدلاً من 36.95 ريال سعودي. عروض هايبر العثيم العثيم ماركت اكتساب شيكولاتة مالتيزر بالحليب، 146 جرام، سعر المنتج 8.95 ريال سعودي بدلاً من 16.95 ريال سعودي.

عروض العثيم جده شوكولاتة جالكسي جواهر، 900جرام، سعر المنتج 49.95 ريال سعودي بدلاً من 89.95 ريال سعودي.

عروض الاثنين العثيم مكرونة برفيتو، 450 جرام، عرض 3 حبات، سعر العرض 10.95 ريال سعودي بدلاً من 16.50 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعيه زبادي الصافي طازج، 2 كيلو، سعر المنتج 8.95 ريال سعودي بدلاً من 14 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض الاثنين من العثيم في السعودية وتنزيلات حتى نصف السعر على السلع الغذائية والحلويات - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض الاثنين من العثيم في السعودية وتنزيلات حتى نصف السعر على السلع الغذائية والحلويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.