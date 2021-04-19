شوف افضل عروض الجوالات اليوم والإلكترونيات العروض الأسبوعية

افضل عروض الجوالات اليوم العروض الأسبوعية صفقات مذهلة مع بداية شهر رمضان الكريم، ونبدأ العروض من أسواق نستو الرياض ثلاثة أيام كبيرة ومهرجان تحطيم الأسعار على الجوالات والأدوات المنزلية والإلكترونيات ومنها جوال اوبو اي 15 اس ب 669 ريال، هواوي واي 7 اي ب 699 ريال، ريل مي 7برو ب 1،099 ريال، أوبو اي 93 ريال، لينوفو كي 12 نوت ب 569 ريال، فيفو واي 20 اس ب 799 ريال، إكسبومي ريدمي 9 تي ب 659 ريال، سامسونج اي 2 اس ب 449 ريال، فيفو واي ا اس ب 399 ريال، اكسومي ساعة ذكية ب 139 ريال، سامسونج سماعات بلوتوث 139 ريال.

افضل عروض الجوالات اليوم والإلكترونيات العروض الأسبوعية

جيباس غلاية 1،8 لتر قطع تلقائي ب 39 ريال، نوت بوك ايسر ب 1،999 ريال، لينوفو نوت بوك ب 2،399 ريال، جهاز عرض ايسر دي ال بي ب 1،029 ريال، اولسن مارك صانعة ساندوتيش ب 56 ريال، قطاعة فيليبس بقوة 450 ب 99 ريال، طبق تسخين كهربائي مزدوج من امبكس ب 79 ريال، صانع الكب كيك من تامباس ب 59 ريال، فرن كهربائي كريبتون 30 لتر ب 189 ريال، ثلاجة سوبر جنرال سعة 512 لتر + فرن ميكروويف 20 لتر ب 2،499 ريال.

عروض نستو على الأدوات المنزلية

دينيكس قدر ضغط لتر ب 99 ريال، رويال فورد طقم سفرة ميلامين 45 قطعه ملون ب 159 ريال، رويال فورد علبة حافظة الحرارة 1000 مل ب 34،95 ريال، كلايتون طقم سفره ملون 16 قطعة ب 199 ريال، قود قطاعة الخضروات ب 19 ريال، بلاكستون حافظة طعام 2500 مل ب 24،95 ريال، اكيسر طقم حافظات 4 قطع ب 54،95 ريال.

افضل عروض السعودية

ويندكيرا صحن تقديم 2 قطعة ب 29،95 ريال، ماجيك سبورة رسم ب 7،95 ريال، باراجوهن شنطة ب 69 ريال، رويال فورد علبة غداء + علبة ماء ب 10 ريال، سام أقلام 50 قلم ب 15،95 ريال، كاندي بير اقلام رصاص ب 9،95 ريال، رويال فورد ترمس 1.9 لتر + 1،3 لتر ب 89 ريال، وسادة يوان ب 11 ريال، بطانية 5 كيلو ب 112 ريال، دراجة 14 انش ب 229 ريال، دواسة الباب ب 6 ريال، حذاء رياضي رجالي ب 45 ريال.