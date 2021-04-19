رقم مسابقة المتنافسون وكيفية الاشتراك

نعرض لكم رقم متسابقة المتنافسون إذاعة القرآن الكريم 1442، والتي تُعد من أفضل الإذاعات في المملكة العربية السعودية والتي تُقدم لنا العديد من البرامج الدينية والإسلامية الخاصة بمناهج الفقه، الشريعة الإسلامية في السعودية والوطن العربي هذا بالإضافة للعديد من المميزات التي تتميز بها هذه الإذاعة، وقد ازداد البحث بشكل كبير هذه الآونة حول معرفة رقم الاتصال الخاص ببرنامج المتنافسون وذلك من قِبل عدد كبير من المواطنين السعوديين وأيضاً من هم مهتمين بالمنافسات التي لها أسلوب عرض خاص بها.

رقم مسابقة المتنافسون

يمكنكم الآن التواصل مع برنامج المتنافسون لإذاعة القرآن الكريم 1442 للاشتراك وذلك من خلال الاتصال على الأرقام الخاصة بالمشاركة من خلال الأرقام التالية:

للاشتراك في برنامج المتنافسون: 0114052999.

رقم الاشتراك في المتنافسون من خارج السعودية:00966114052999.

رقم الواتس اب الخاص ببرنامج المتنافسون:0114052999.

حيث يقوم المشترك بالاتصال على أحد هذه الأرقام السابقة لبرنامج المتنافسون إذاعة القرآن الكريم كي يتمكن من المشاركة، في البرنامج.

كيفية الاشتراك في مسابقة المتنافسون 2021

هناك بعض الخطوات من اجل الاشتراك في المسابقة وهي :

إجراء الاتصال بالبرنامج من خلال الدخول على مسابقة المتنافسون واستقبال الاتصال.

قوم المتسابق بالدخول والإجابة على الأسئلة الموضوعة.

المستوى الفضي أول سؤال للمسابقة وقيمته هي 500 ريال سعودي.

إذا كانت الإجابة السابقة صحيحة ينتقل المتسابق للمستوى الذهبي وقيمته 1000 ريال.

الانتقال للمستوى الثالث وهو المستوى الماسي وقيمة الإجابة على السؤال بشكل صحيح هي 1500 ريال.

يتمكن المتصل من استخدام وسيلة مساعدة واحدة فقط خلال المسابقة وهي حذف إجابة أو تلميحه.

والجدير بالذكر إن إذاعة القرآن الكريم في المملكة تضم مجموعة مميزة جداً من برامج الشهر الكريم وقيمة الجوائز قاربت النصف مليون ريال وذلك بمساعدة هيئة الإذاعة والتليفزيون وقد انطلقت مسابقة المتسابقون في أول أيام شهر رمضان.