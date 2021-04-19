نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الاشتراك في برنامج المندوس دولي من خارج الامارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم رقم الاشتراك في برنامج المندوس 2021 خاصة مع بداية شهر رمضان المبارك 1443-2021 وهو أحد البرامج التراثية المميزة، حيث ينتظر عرضها ملايين الأشخاص في الدول العربية المختلفة وهو يُعرض في شهر رمضان على قناة سما دبي الإماراتية وقناة أبو ظبي وعبر إذاعة نور دبي ، وهو من تقديم الإعلامي الشهير عبدالله إسماعيل،وقد حقق البرنامج نسب مشاهدة عالية منذ عرض الحلقة الأولى له.

الاشتراك في برنامج المندوس 2021

المندوس من البرامج التراثية العلمية الترفيهية وقد تمكن من إثارة اهتمام مختلف الفئات العمرية نظراُ إلى تنوع المحتوى الخاص به ويمكنكم الاشتراك في البرنامج من خلال الأرقام المخصصة للمشاهدين من أجل المشاركة وإجراء المداخلات التليفونية والتعبير عن الآراء وبالتالي أيضاً إمكانية المشاركة في المسابقات لربح الجوائز اليومية والأسبوعية والشهرية.

يمكنكم الآن الاشتراك في برنامج المندوس من خلال الاتصال على الأرقام المحلية والدولية المخصصة من أجل تمكين المشاهدين من الاشتراك والتفاعل مع المواضيع المثارة في الحلقة يومياً فضلاً عن إمكانية الدخول في المسابقات التي تعلن عنها الحلقة للمتابعين، وقد بحث الكثير من المشاهدين من المدن المختلفة بدولة الإمارات عن أوقات التواصل مع البرنامج من داخل الدولة وخارجها.

أرقام التواصل مع المندوس دولي من خارج الإمارات

يتمكن متابعي برنامج المندوس من كل مكان من التعرف على أرقام الاشتراك الخاصة به سواء المحلية أو الدولية وذلك خلال الشهر الكريم وذلك عبر الاتصال على الأرقام التالية:

1- للاشتراك في المندوس من داخل دولة الإمارات عبر الاتصال على رقم 600551413.

2- أما عن رقم الاشتراك من المملكة العربية السعودية هو 00971600551413.

3- رقم الاشتراك الدولي في برنامج المندوس 00971600551413.

4- كي تتمكن من الاشتراك في برنامج المندوس 2021 عبر تطبيق الواتس اب التواصل مع الرقم التالي 0509008005.