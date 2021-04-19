شوف عروض العثيم اليوم بالسعودية مهرجان العروض بسعر التكلفة فقط

عروض العثيم اليوم بالسعودية، تقدم أسواق عبدالله العثيم العديد من الخصومات الهائلة والمميزة علي المنتجات الغذائية والسلع الأساسية، وتنفرد متاجر العثيم بتقديم خدمات علي أعلي مستوي بجميع أنجاء المملكة العربية السعودية، وتوسعت أيضاً فروعه لتشمل بعض البلدان العربية، ويقدم متاجر العثيم عروض الطازج كل يوم أثنين من الأسبوع بسعر التكلفة فقط علي المنتجات المعروضة.

عروض العثيم اليوم بالسعودية

بتاريخ 19 أبريل 2021 يقدم أسواق العثيم السعودية عروض الخضار والفواكه الطازجة بخصومات هائلة كالاتي:

واحد كيلو طماطم بسعر التكلفة 3.95 ريال سعودي.

كيلو بصل أحمر بسعر 1.50 ريال.

برتقال عصير بسعر 2.95 ريال للكيلو.

موز بسعر 4.95 ريال للكيلو.

تفاح فوجي كيلو بسعر 4.45 ريال.

ليمون شبك بسعر 3.75 ريال بعدد 2 ربطة.

ملفوف أبيض بسعر 2.75 ريال ل2 كيلو.

فلفل بارد أخضر بسعر 5.45 ريال للكيلو.

كمثري للكيلو بسعر التكلفة 5.45 ريال سعودي.

خوخ علبة للكيلو بسعر 7.50 ريال.

أفوكادو للكيلو بسعر 8.95 ريال سعودي.

بخاري حمراء للكيلو بسعر 7.50 ريال.

خصومات العثيم السعودية علي المنتجات الغذائية والسلع الأساسية

محضر طعام كيك أون 10*1 بسعر 169 ريال.

غلاية ماء باينكس 1.8 لتر بسعر 55 ريال.

مضرب بيض مع عجانة كولين بسعر 69 ريال سعودي.

هيل أخضر برطمان 25-35 جم بسعر 26.95 ريال للحبة.

قهوة هرري عربي فاتح بسعر 32.95 ريال للكيلو.

لحم عجل بلدي بدون عظم طازج بسعر 42.95 ريال للكيلو.

دجاج برازيلي نات مجمد 10*1200 جم بسعر 9.50 ريال سعودي.

جبن رومي فيكتو مصري بسعر 28.25 ريال للكيلو.

جبن إسطنبولي صفراء بسعر 12.95 ريال للكيلو.

كيلو زيتون كالاماتا جيانت بسعر 21.95 ريال.

كيلو مكدوس بسعر 15.95 ريال.

جبن فيتا دنماركي بسعر 9.95 ريال للكيلو.

تسري جميع العروض في فروع محددة هما هي موضحة بالصور إدناه، ويسري العرض حتي نفاذ الكمية.