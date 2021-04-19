أرقام برنامج الشارة على قناة أبو ظبي وكيفية الفوز بكل سهولة

ارقام برنامج الشارة على قناة أبو ظبي للإعلامية حصة الفلاسي، يتم عرض برنامج الشارة في شهر رمضان المبارك كل يوم من السبت إلى الجمعة، حيث أنه واحد من أهم البرامج الترفيهية التي يتم بثها على قناة أبو ظبي، بالإضافة إلى أنه من البرامج التراثية التي تعمل على تقديم العديد من المواضيع المهمة والمتنوعة بجانب المسابقات التي تقدم من قبل البرنامج فهو يهتم كثيراً بأن يقدم محتوى هادف ومهم جداً.

أرقام برنامج الشارة على قناة أبو ظبي

يبحث معظم متابعين برنامج الشارة 2021 عن أرقام المشاركة وقد تم الإعلان عن أولى حلقات البرنامج الذي يتم عرضه على قناة أبو ظبي ويمكن لكل المشاهدين الاشتراك في البرنامج عبر الأرقام التالية:

للاشتراك من داخل الإمارات يتم الاتصال على 600551255.

أما للاشتراك من خارج الإمارات العربية على الرقم 971600551233.

مواقيت عرض وإعادة برنامج الشارة عبر قناة أبو ظبي

يتم عرض برنامج الشارة على قناة أبو ظبي الإمارات وهو من إحدى البرامج الترفيهية التي يترقبها الكثيرون من المشاهدين من الدول العربية، حيث أنه حصل على نسبة مشاهدة عالية ويتم عرض البرنامج بالأوقات التالية:

يتم عرض البرنامج الساعة 22 بتوقيت الإمارات أبو ظبي.

يتم عرض إعادة البرنامج الساعة 9 صباحاً.

ويتم عرض برنامج الشاة الساعة 11.5 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتم إعادة عرض البرنامج في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة.

تردد قناة أبو ظبي لمشاهدة برنامج الشارة

إن كنت محبي البرنامج وترغب في متابعته طول شهر رمضان يمكنكم تنزيل التردد الجديد لقناة أبو ظبي الإماراتية حتى تستطيع مشاهدة برنامج الشارة في مواعيد عرضه ويتم بث القناة على التردد التالي: