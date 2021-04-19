شوف عروض العثيم الاسبوعيه ..أسواق العثيم عروض رمضان في شهر الخير عروضنا غير

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الاسبوعيه حيث مع اقتراب شهر رمضان الكريم يبحث الكثير من الأشخاص عن أهم العروض المقدمة للسلع الغذائية، لذلك نقدم معكم عروض رمضان العثيم فهو من أشهر الأسواق التي تقدم المنتجات الغذائية، وغيرها من السلع بأفضل الأسعار، حيث يتميز العثيم أنه يقدم أفضل سعر للسلعة في المناسبات ومنها شهر رمضان الكريم، حيث يمكنك الحصول على كل ما تحتاج إليه من أسواق العثيم.

عروض العثيم الاسبوعيه

من خلال عروض رمضان العثيم يمكنك معرفة جميع العروض المميزة التي تتوفر في أسواق العثيم، فهو من أشهر الأسواق الموجودة في المملكة العربية السعودية، وتزداد الزيارة على الفروع في كل مكان بسبب العروض المميزة المقدمة بشكل دائم، فهو يوفر المنتجات الغذائية ومنها اللحوم بجميع أنواعها والأسماك، بالإضافة إلى المشروبات، والتوابل، والحلويات المختلفة، بالإضافة إلى ياميش رمضان والمكسرات.

كما يخصص قسم للعناية بالبشرة به أحدث منتجات التجميل، وقسم آخر للسيدات يحتوي على جميع المنتجات التي تحتاج إليها كل امرأة، كما أن هناك قسم خاص بالأدوات الكهربائية والمنزلية، لذلك فأنت في راحة دائمًا مع عروض أسواق العثيم.

عروض أسواق العثيم الأسبوعية

تتميز أسواق العثيم بتقديم أفضل العروض قبل شهر رمضان المبارك وذلك من خلال التالي:

يقدم عروض خاصة على جميع المنتجات المنزلية التي يمكن الحصول عليها كهدية مثالية.

يقدم أفضل العروض ومنها مهرجان الطازج على جميع المنتجات الطازجة من الخضروات والفواكه بأفضل الأسعار.

عروض شهر الخير على السلع الأساسية ومنها الأرز، والمكرونة، والزيت واللحوم.

بالإضافة إلى عروض الصحة والجمال على جميع منتجات العناية بالصحة والبشرة بالنسبة للرجال والنساء.

أفضل عروض الأجهزة الإلكترونية المختلفة، والأجهزة الكهربائية من خلال خصم شامل على جميع أنواع الأجهزة طوال الشهر.

أفضل عروض العثيم اليوم

كريمة ايلي اند فير تزيين 1 لتر بسعر 24.95 ريال بدلًا من 30.95 ريال.

شيبس برينجلز 200 جم بسعر 7.95 ريال بدلًا من 13.25 ريال.

جبن بريزيدن موزاريلا بيتزا 900 جم بسعر 25.95 ريال بدلًا من 43.95 ريال.

زبدة بريزيدن غير مملحة 100 جم 3 حبة بسعر 11.50 ريال بدلًا من 17.25 ريال.

جبن دارى موزاريلا مبشورة 1 كجم بسعر 26.50 ريال بدلًا من 36.95 ريال.

بطاطس لامب وستون أصلية بسعر 13.95 ريال بدلًا من 24.95 ريال.

من خلال عروض العثيم الاسبوعيه يمكنك الحصول على المنتجات الغذائية والسلع بأفضل الأسعار طوال شهر رمضان المبارك، وحتى نهاية شهر رمضان الكريم في جميع الفروع التابعة لأسواق العثيم، فهو يوفر خصم شامل على جميع المنتجات فقد يوفر لك كل ما تحتاج إليه.