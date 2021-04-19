نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض بنده الرمضانية على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية في المقال التالي

أقوى عروض بنده الأسبوعية في شهر رمضان المبارك على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بالإضافة إلى عروض الأجهزة والأدوات المنزلية والهواتف الذكية وملحقاتها، ودائماً ما تسعى مجموعة شركات بنده هايبر بنده إلى إرضاء جميع الأذواق من عملائها القيمين حرصا على تلبية احتياجاتهم بأوفر الأسعار وأجود الخامات وأشهر الماركات، ولكن في شهر رمضان المبارك فأن عروض بنده تتضاعف على جميع المنتجات من مستلزمات المنزل، والسلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والعديد غيرها من العروض التي تكون متاحة خلال فترة زمنية محددة في جميع فروع بندة المنتشرة حول المملكة العربية السعودية. عروض بنده للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية: خلاط يدوي مع قطاعة صغيرة مولينكس بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 299 ريال.

خلاط مع مطحنة كينوود بسعر 139 ريال سعودي بدلاً من 229 ريال.

أقوى العروض على طاهية متعددة الإستخدام نيوتري كوك سعة 6 لتر بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 439 ريال. قلاية بدون زيت إميجوي سعة 3 لتر بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال.

قلاية بدون زيت فليبس قوة 1425 وات بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 769 ريال.

أقوى العروض على قطاعة كينوود بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 169 ريال. غلاية كهربائية كينوود بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 169 ريال.

غلاية استانلس ستيل كليك أون بسعر 35 ريال سعودي بدلاً من 65 ريال.

غلاية فيليبس سعة 1.7 لتر بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 139 ريال.

شواية تيفال بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 399 ريال.

صانعة السندوتشات أي تي سي بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 149 ريال.

أقوى العروض من بنده على صانعة السمبوسة جيباس بسعر 79 ريال سعودي بدلاً من 175 ريال. عرض 3 قطع مقلاة سيراميك إن أس + ملعقة تقليب بسعر 40 ريال سعودي بدلاً من 68 ريال.

طقم صواني مستطيلة للفرن بوركام قطعتين بسعر 25 ريال سعودي بدلاً من 53 ريال.

مكنسة كهربائية كولين سعة 21 لتر بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 239 ريال.

موزع مياة حار وبارد مع حافظة داخلية جيباس بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 459 ريال.

طقم عشاء فخاري رويال فورد بسعر 45 ريال سعودي بدلاً من 68 ريال.

طقم حافظات خزفية رويال فورد 3 قطع بسعر 65 ريال سعودي بدلاً من 101 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض بنده الرمضانية على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض بنده الرمضانية على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.