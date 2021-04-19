نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير اليوم علي الجوال والشاشات تصل ل 70% في المقال التالي

عروض جرير تقدم مكتبة جرير دائماً لعملائها الكثير من الخصومات والعروض على مدار الشهر، على جميع الأجهزة الإلكترونية والأدوات الكهربائية الحديثة، حيث تعد مكتبة جرير صرح عظيم في مجال التكنولوجيا الحديثة، الأمر الذي يجعل عملائها دائماً تبحث عن أفضل عروض المكتبة للاستفادة منها. عروض جرير الأسبوعية عروض جرير على الشاشات: عروض جرير اليوم شاشة اس اي اوبتكس 23,6 بوصة ال اي دي منحنية بدقة بسعر 1099 ريال سعودي.

تخفيضات جرير شاشة بينكيو- زوي اكس ال 2546 24.5 بوصة .دقة 1080 بيكسل. شاشة 1799 ريال سعودي.

خصومات جرير شاشة اتش بي 21,5×22 بوصة ال اي دي دقة 1080 بيكسيل. شاشة ألعاب بسعر 719 ريال سعودي.

شاشة سامسونج C27RG50 27 بوصة ال اي دي منحنية شاشة ألعاب 240 بسعر 1499 ريال سعودي. عروض مكتبة جرير على الجوالات هاتف سامسونج جالاكسي زد فولد 2 بذاكرة 256 جيجا بايت برونزي الجيل الخامس بسعر 6999 ريال سعودي بدلاً من 7999 ريال سعودي.

هاتف هواوي بي 40 برو بسعة 256 جيجا بايت فضي فروست. الجيل الخامس 5G بسعر 2999 ريال سعودي بتوفير 830 ريال سعودي.

عروض جرير هاتف شاومي M3 بوكو سعة 128 جيجا بايت أسود باور الجيل الرابع 4G 649 ريال سعودي.

خصومات جرير هاتف سامسونج جالكسي 32 سعة 128 جيجا بايت اسود – الجيل الخامس 5G بسعر 1099 ريال سعودي.

تخفيضات جرير هاتف شاومي M3 بوكو سعة 64 جيجا بايت أسود. باور الجيل الرابع 4G بسعر 599 ريال سعودي.

هاتف شاومي 9T ريدمي نوت – سعة 64 جيجا بايت بسعر. أسود مظلم . 919 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالاكسي ايه 02 سعة 32 جيجا بايت – ازرق – الجيل الرابع 4G بسعر 425 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير اليوم علي الجوال والشاشات تصل ل 70% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض جرير اليوم علي الجوال والشاشات تصل ل 70% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.