نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات تطبيق واتس اب الذهبي احدث اصدار ميديا فاير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق واتس اب الذهبي المطور ضد الحظر الجديد الذي تم العمل على الإعلان عنه في أول هذا العام، حيث سعى مطوريه على إصلاح كافة العيوب التي به، بالإضافة أن هذا مطوري هذا التطبيق حرصوا على إضافة العديد من الخصائص والمميزات عليه ليصبح أكثر تطور من التطبيق المتواجد بالفعل على جوجل بلاي، لذلك سنتعرف على أحدث الإصدارات لهذا التطبيق والإمكانيات المضافة حديثًا التي جعلت الأشخاص يلتفتون إليه وينصرفون عن أي نوع واتساب مطور آخر مقارب في نفس الإمكانيات

تطبيق واتس اب الذهبي

برنامج واتس اب الذهبي هو تطبيق تم العمل على إصداره حتى يشبع حاجة مستخدمين التطبيق الأصلي من الإمكانيات التي يفتقر بها، فهم يستطيعوا أن يحافظوا على خصوصية وجدهم داخل هذا التطبيق، فيعمل على إقصاء أي عنصر متطفل، عن طريق استخدام الإعدادات الكثيرة التي توجد به.

لكن لم يغفلوا عن العديد من الأمور التي قاموا بوضعها وجعلتهم مميزين عن غيرهم، وأدى هذا إلى وجود تطبيق بين أيدينا تمت برمجته بطريقة عالمية، بالإضافة إلى تجميع أكثر من خاصية مميزة في كافة التطبيقات الشهيرة ووضعها داخل هذا التطبيق وحده، لهذا لنكشف المزيد عن مميزات هذا التطبيق، لكي تعرفوا على الأشياء التي ستحصلون عليها بسببه.

أكثر المميزات شيوعًا وسط المستخدمين

يعرف عن تطبيق واتس اب الذهبي أنه تطبيق مميز يجمع العديد من الصفات المطورة داخل تطبيق واحد فقط، وهذا ما جعلنا نكون حريصين بشكل كامل، لكي نتمكن من عرض هذه النسخة تحديدًا من بين الكثير من النسخة التي ذاع صيتها مؤخرًا، لذلك من المميزات التي تعودنا علينا منه هي:

التحدث في مكالمات جماعية: المعروف عن هذه الخدمة أنه لا يمكن أن نقوم بهذا الأمر، لأن خاصية المكالمات الصوتية والهاتفية محذوفة عند أغلب العرب، لذلك يقومون باللجوء إلى تطبيقات أخرى، لكن هذا التطبيق المطور قادر على جمعك أنت وأسرتك معًا بشكل سهل.

المعروف عن هذه الخدمة أنه لا يمكن أن نقوم بهذا الأمر، لأن خاصية المكالمات الصوتية والهاتفية محذوفة عند أغلب العرب، لذلك يقومون باللجوء إلى تطبيقات أخرى، لكن هذا التطبيق المطور قادر على جمعك أنت وأسرتك معًا بشكل سهل. الحق في إظهار الرسائل: إذا كان لديك الفضول حول ما قام صديقك بحذفه بالتحديد لا تقلق بعد الآن لأن باستخدام لتطبيق واتس اب الذهبي أتاح لك التعرف على جميع الرسائل المحذوفة حتى إذا قام أي شخص في المقابل بحذفها، وهذا لأن التطبيق يعمل على حفظ البيانات والمعلومات التي ترسل إليه بشكل مباشر.

إذا كان لديك الفضول حول ما قام صديقك بحذفه بالتحديد لا تقلق بعد الآن لأن باستخدام لتطبيق واتس اب الذهبي أتاح لك التعرف على جميع الرسائل المحذوفة حتى إذا قام أي شخص في المقابل بحذفها، وهذا لأن التطبيق يعمل على حفظ البيانات والمعلومات التي ترسل إليه بشكل مباشر. تأمين على الهاتف: هذه أكثر الخصائص والمميزات التي يحتاجها كافة الأشخاص وبالأخص الفتيات، لأنهم يحاولوا أن يمنعوا إرسال أي وسائط بشكل مباشر من هاتفك إلى أي هاتف آخر، وهذا يحدث عن طريق قيامك بالإعداد حتى تقوم بمنع جميع الأشخاص من العمل على الدخول إلى الاستوديو أو الفيديوهات وغيرها من الوسائط.

هذه أكثر الخصائص والمميزات التي يحتاجها كافة الأشخاص وبالأخص الفتيات، لأنهم يحاولوا أن يمنعوا إرسال أي وسائط بشكل مباشر من هاتفك إلى أي هاتف آخر، وهذا يحدث عن طريق قيامك بالإعداد حتى تقوم بمنع جميع الأشخاص من العمل على الدخول إلى الاستوديو أو الفيديوهات وغيرها من الوسائط. الإضافات المسلية: أخيرًا أتت إلينا نسخة تقوم بدعم الملصقات المتحركة الحديثة، التي حرص تطبيق الواتساب الجديد على القيام بوضعها، حتى تزيد من المرح أثناء القيام باستخدام التطبيق، بل وتستطيع أن تقوم بالعمل على استقبال وإرسال الملصقات داخل لائحة الملصقات التي توجد لديك، كما لديك الإمكانية من إنزال أي تطبيق من على جوجل بلاي حتى تقوم بأخذ هذه الملصقات وصنعها منه.

أخيرًا أتت إلينا نسخة تقوم بدعم الملصقات المتحركة الحديثة، التي حرص تطبيق الواتساب الجديد على القيام بوضعها، حتى تزيد من المرح أثناء القيام باستخدام التطبيق، بل وتستطيع أن تقوم بالعمل على استقبال وإرسال الملصقات داخل لائحة الملصقات التي توجد لديك، كما لديك الإمكانية من إنزال أي تطبيق من على جوجل بلاي حتى تقوم بأخذ هذه الملصقات وصنعها منه. الخصوصية: هذا البند وحده يحتاج إلى فقرة كاملة وسنقوم بها بالفعل، لأن التطبيقات المطورة هذه من التطبيقات التي يجب على أي شخص العمل على الحصول عليها، وهذا بسبب جعلك تعيش في العالم الخاص بك، دون قيام أي شخص مزعج بالعمل على تعكير صفو حياتك.

أهم تحديثات تطبيق واتس اب الذهبي

حرصنا في المميزات بالتكلم عن الكثير من الأشياء التي تخص تطبيق واتس اب الذهبي الذي سنحاول أن نوضح كافة المميزات حتى يتمكن كافة المستخدمين أو المتابعين للموقع من التعرف عليه بشكل كامل، وهذا فقط من أجل تحديثاته، التي منها:

يجب أن تعرف أن النسخة التي ستحصل عليها هي نسخة إصدارها 9.20. يعمل التطبيق بشكل جيد وملائم مع نظام التشغيل اندرويد، ولا تستطيع الشركة الأم أن تقوم بحظره، وهذا لأنه ضد الحظر هذا الإصدار رائع وتلقائي تستطيع أن تقوم بالتعايش معه، حتى أنك تستطيع أن تقوم بوضع فيديوهات وصور في حالتك أكبر من ثلاثين ثانية. يمكنك أن تقوم بفصل الإنترنت عن هذا التطبيق فقط، لكنك تعمل في باقي التطبيقات بشكل عادي. الخاصية المطورة التي كانت في السابقة أنهم عملوا على إخفاء ظهور علامتي الصح، لأن بظهورهم يعني أنك متصل، لذلك قاموا بإلغاء بشكل كامل. تستطيع أن تلاحظ أن الكثير من الأشخاص يسألونك إذا قمت بمشاهدة حالتهم أم لا، وهذا لأنك عند تثبيت تطبيق واتس اب الذهبي APK يمكنك أن تقوم بإخفاء أنك قمت بمشاهدة الحالة. يوجد شيء آخر وهو العمل على المنع بشكل نهائي من الوصول إلى الرسائل التي تقوم بالتنبيه إلى أن هناك أعطال، لأن التطبيقات يعطيك خاصية التصليح حسب ما تريد به. يمكنك أن تقوم بالسماع بعدم إظهار أي رسائل تحويل لا تريد أن تراها. تستطيع أن تقوم بنسخ الحالة من شخص إلى آخر بسهولة، وللأسف هذه الخاصية غير متوفرة في الواتساب الأصلي، لذلك تجد الناس يقومون بالالتفاف إلى التطبيقات المطور لهذا الغرض. يمكنك أن تقوم بتفعيل التشغيل التلقائي لأي شيء داخل هذا التطبيق من تسجيلات وغيرها العديد من الأشياء. حرصوا على وضع خاصية الوضع الليلي، التي يحبها المستخدمين بل كانوا يقومون بتحميل تطبيقات خارجية، حتى يؤثروا على هذه التطبيقات ويحولوها بشكل تام إلى الوضع التلقائي الليلي. حرصوا على وضع الكثير من الحلول على الرد الألي، حتى لا يتمكن أي شخص من التعرض للحظر.

خصائص وإمكانيات في واتس اب الذهبي

حرصنا اليوم على التعرف على إمكانيات تطبيق واتس اب الذهبي ووجدنا أن المميزات والأشياء التي تم تطويرها لم تقل عن هذه الإمكانيات الخاصة به، وأتت عن طريق الآتي:

تستطيع أن تتعرف على إذا كان أحد أصدقائك عمل على تغيير صورته الشخصية أم لا.

يمكنك أن تقوم بتفعيل التخفي عند أي نشاط تقوم به.

يوجد الكثير من المؤثرات الحركية في التطبيق الداخلي.

تستطيع أن تقوم بإرسال الكثير من الرسائل الجماعية في ذات الوقت.

يمكنك أن تقوم بتحميل رسالة لأكثر من 200 شخص.

تستطيع أن تحمي ذاكرة هاتفك، لأنه يعطيك الحق في رؤية جميع الوسائط دون العمل على حفظها.

يمكنك أن تقوم بإظهار الزر العائم المتواجد في المحادثات.

تستطيع أن تتحكم في الشاشة بشكل كبير من الأعلى للأسفل.

يمكنك أن تضع الكثير من المؤثرات على كل محادثة حتى تقوم بتمييز كل واحدة عن الأخرى.

يمكنك أن تقوم بإصلاح كافة العيوب التي تتواجد بالفعل داخل هذا التطبيق.

لديك الحق في تخطي العدد المسموح من الكلمات في الواتساب الحقيقي، في حالات واتساب واتس اب الذهبي.

تستطيع أن تقوم بضبط الفيديوهات وتقطيعها ووضع عليها مؤثرات كثيرة داخل التطبيق المطور.

يمكنك أن تمحي كافة البيانات والوسائط مرة واحدة، دون الحاجة للذهاب إلى كل محادثة وتعمل على تحديدها.

تستطيع التحكم في العديد من الأصوات عند الذهاب إلى محادثة ما، كما أن هناك أصبح خاصية المعاينة قبل إرسالك لأي ملصق.

خصوصية تطبيق واتس اب الذهبي