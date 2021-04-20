شوف عروض العثيم السعودية الأسبوعية بمناسبة شهر الخير رمضان 1442 أقوي عروض السعودية

عروض العثيم السعودية إذا أردت الحصول على أسعار مناسبة ومنتجات ذات جودة عالية، فلابد من التوجه إلى أسواق العثيم السعودية، حيث ستجد كل ما تحتاجه وبعروض مذهلة للغاية، إذا كنت من المهتمين بشأن هذه العروض المقدمة من هايبر العثيم السعودي، حيث يوجد عروض العثيم على كافة أنواع الفواكه والخضروات مثل الكمثرى أو الليمون أو التفاح أو المانجو أو الفلفل أو الأناناس أو العنب، ويوجد كذلك خصومات العثيم المميزة على كافة أنواع التوابل والمكسرات، لذا لابد من التوجه إلى الهايبر فوراً وشراء كل ما يلزمك.

عروض العثيم السعودية على الفواكه والخضروات

خصومات العثيم كمثرى تشيلي سعر الكيلو الواحد 4.95 ريال سعودي.

كمثرى تشيلي سعر الكيلو الواحد 4.95 ريال سعودي. ليمون فاخر سعر الكيلو 3.95 ريال سعودي.

تفاح أخضر فاخر سعر الكيلو 9.95 ريال سعودي.

مانجو من مصنع تيمور سعر الكيلو 9.45 ريال سعودي.

بخاري حمراء سعر الكيلو 7.95 ريال سعودي.

كمثرى من شركة روز ماري سعر الكيلو 9.45 ريال سعودي.

ملفوف محشي سعر الكيلو 1.95 ريال سعودي.

فلفل أصفر سعر الكيلو الواحد 7.95 ريال سعودي.

اناناس سعر الحبة الواحدة 5.95 ريال سعودي.

زنجبيل سعر الكيلو 6.95 ريال سعودي.

خس فاخر سعر الكيلو 3.95 ريال سعودي.

عنب أبيض فاخر سعر الكيلو 7.95 ريال سعودي.

عروض العثيم على التوابل والمكسرات

عروض السعودية اليوم ليمون أسود مجفف سعر الكيلو الواحد 18.95 ريال سعودي.

ليمون أسود مجفف سعر الكيلو الواحد 18.95 ريال سعودي. عدس أحمر فاخر سعر الكيلو 4.95 ريال سعودي.

سميد خشن سعر الكيلو 4.50 ريال سعودي.

زبيب سعر الكيلو 9.95 ريال سعودي.

حمص مجروش سعر الكيلو 7.95 ريال سعودي.

قهوة برازيلي فاخرة سعر الكيلو 9.95 ريال سعودي.

تين مجفف سعر الربطة 5.50 ريال سعودي.

مادلين بالزبيب بسعر 10.95 ريال سعودي، بدلاً من 15.95 ريال سعودي.

زبيب بني سعر الكيلو 9.90 ريال سعودي، بدلاً من 19.90 ريال سعودي.

خصومات العثيم على اللحوم والدواجن