شوف عروض ساكو السعودية عروض رمضان 1442 تخفيضات Saco حتى 12 رمضان 2021

عروض ساكو السعودية عروض رمضان 1442، وخصومات على اسعار الأجهزة الكهربائية والمنزلية وأقوى عروض السعودية، بالإضافة إلى قطع الأثاث الداخلية والخارجية، كما يقدم ساكو saco في المملكة العربية السعودية أقوى الخصومات على اسعار المكانس الكهربائية والمكانس بقوة البخار لتنظيف وتعقيم المنزل بشكل صحي، ومن أقوى عروض ساكو للأجهزة الكهربائية عرض جهاز التنظيف بالبخار ماركة كارتشر 1 لتر 1500 وات بسعر 699 ريال سعودي بدلًا من 779 ريال سعودي، عرض مكنسة دايسون كهربائية لاسلكية 115 وات بسعر 1689 ريال سعودي بدلًا من 1989 ريال سعودي، عرض جهاز التنظيف بالبخار من كارتشر 0.50 لتر 1600 وات بسعر 749 ريال سعودي بدلًا من 899 ريال سعودي.

عروض ساكو السعودية

يقدم ساكو saco أقوى متاجر السعودية وأكبرها أفضل العروض المنزلية المذهلة على الأثاث المنزلي، كما يهتم متجر ساكو الإلكتروني بعرض أحدث أنواع أجهزة التنظيف بالبخار والتعقيم المنزلية لضمان توفير بيئة آمنة لجميع أفراد العائلة، كما يهتم متجر ساكو بعرض أقوى وأحدث قطع الأثاث الخارجي الخاص بالجلسات المُعدّة خارج المنزل، والتي نحتاج إليها في شهر رمضان وموسم الإجتماعات العائلية، وإليكم أوفر تنزيلات ساكو saco:

جهاز تنظيف بالبخار من بلاك اند ديكر 1300 وات 0.38 لتر بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 329 ريال سعودي.

مكنسة تنظيف بالبخار 2*1 من هوميكس 1500 وات 6 لتر بسعر 199 ريال سعودي بدلًا من 279 ريال سعودي.

ساكو saco عروض رمضان

يقدم ساكو saco في السعودية تنزيلات مميزة وخصومات خاصة حتى يوم السبت 12 رمضان 1442، ومن أوفر العروض:

مكنسة كهربائية باناسونيك 15 لتر، 1500 وات بسعر 469 ريال سعودي بدلًا من 549 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية هوفر 15 لتر، 1700 وات بسعر 109 ريال سعودي بدلًا من 350 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية من هوميكس 30 لتر، 1400 وات بسعر 279 ريال سعودي بدلًا من 349 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية من كارتشر جاف و رطب 1000 وات بسعر 349 ريال سعودي بدلًا من 394 ريال سعودي.

saco عروض الاجهزة الكهربائية

مكنسة كهربائية من بلاك اند ديكر رطب / جاف 30 لتر، 1400 وات بسعر 479 ريال سعودي بدلًا من 525 ريال سعودي.

مكنسة متعددة الاستخدامات 3*1 من كارتشر 1400 وات بسعر 899 ريال سعودي بدلًا من 1099 ريال سعودي.

مكنسة لاسلكية 2*1 من فيليبس 25.2 فولت بسعر 1749 ريال سعودي بدلًا من 2409 ريال سعودي.

جديد مكنسة كهربائية بلا كيس أومني 25.2 فولت 0.40 لتر بسعر 1549 ريال سعودي بدلًا من 1999 ريال سعودي.

ممسحة بالبخار 15*1 + قفاز بخار 1300 وات بسعر 849 ريال سعودي بدلًا من 979 ريال سعودي.

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