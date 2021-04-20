نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات مميزة جدا على جميع أجهزة المكيفات داخل لولو هايبر في شهر إبريل في المقال التالي

تخفيضات مميزة جدا على جميع أجهزة المكيفات والمبردات والفريزر داخل لولو هايبر في جميع الفروع الموجودة بالمملكة العربية السعودية حتى يوم ٢٥ من إبريل القادم وإليكم ايضا تخفيضات أجهزة الجوال والأجهزة الكهربائية من بنده ماركت . تخفيضات مميزة جدا على جميع أجهزة المكيفات داخل لولو هايبر مكيف شباك A/C White Wisting House وايت ويستنجهاوس ١٧٨٠٠ وحدة بسعر رائع فقط ١١٤٩ ريال سعودي بدلا من ١٤٩٩ ريال سعودي.

مكيف سبليت بارد من هاس A/C Haas Split بسعر ١٦٩٩ ريال سعودي بدلا من ١٩١٩ ريال سعودي.

مكيف سبليت سوبر جينرال A/C Super General ٢١٠٠٠ وحدة بارد فقط بسعر ٢٢٩٩ ريال سعودي بدلا من ٢٣٨٩ ريال سعودي.

ويقدم أيضا لولو هايبر ماركت عرض مميز علي مكيف سبليت ١.٥ طن من ويستنجهاوس Wisting House Split A/Cبسعر ٢١٤٩ ريال سعودي بدلا من ٢٥٢٩ ريال سعودي.

مكيف Dora Split A/C سبليت من دورا ١.٥ طن بارد فقط بسعر ١٨٩٩ ريال سعودي بدلا من ٢٤٩٩ ريال سعودي.

مكيف LG Split A/C سبليت من ال جي ١٨٠٠٠ وحدة بارد فقط بسعر ١٦٩٩ ريال سعودي بدلا من ١٩٩٩ ريال سعودي.

هاير مكيف A/C Hair Split سبليت ١٨٠٠٠ وحدة بسعر مميز جدا فقط ٢٣٩٩ ريال سعودي بدلا من ٢٥٤٩ ريال سعودي.

مكيف سبليت من نيكاي Nikai Split A/C ١٧٣٠٠ وحدة بسعر ١٦٩٩ ريال سعودي بدلا من ١٩٩٩ ريال سعودي. أقوى العروض والخصومات لشهر إبريل من لولو هايبر مكيف شباك هاير Hair A/C ١٧٢٠٠ وحدة بسعر ١٤٩٩ ريال سعودي بدلا من ١٦٤٩ ريال سعودي.

مكيف شباك من هاس Haas A/C بارد فقط بسعر مميز ١٠٩٩ ريال سعودي بدلا من ١١٩٩ ريال سعودي.

مكيف شباك سوبر جينرال Super General ١٨٠٠٠ وحدة بسعر ١٠٩٩ ريال سعودي بدلا من ١١٤٩ ريال سعودي.

مكيف شباك من نيكاي Nikai ٢٠٠٠٠ وحدة بسعر رائع فقط ١٢٩٩ ريال سعودي بدلا من ١٤٩٩ ريال سعودي.

مكيف شباك من دورا Dora ٢ طن بارد فقط بسعر مميز ١٣٩٩ ريال سعودي بدلا من ١٦٩٩ ريال سعودي.

سعر مكيف الشباك من كرافت Craft ١٧٢٠٠ وحدة فقط ١٢٩٩ ريال سعودي بدلا من ٢٣٩٩ ريال سعودي. أسعار المبردات وأجهزة الفريزر المميزة سوبر جينرال Super General فريزر عمودي ٢٦٠ لتر بسعر ٢١٩٩ ريال سعودي بدلا من ٢٢٩٩ ريال سعودي.

وايت ويستنجهاوس White Wisting House فريزر أفقي ٨.٦٦ قدم بسعر مميز ١٤٩٩ ريال سعودي بدلا من ١٦٩٩ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة تخفيضات مميزة جدا على جميع أجهزة المكيفات داخل لولو هايبر في شهر إبريل - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف تخفيضات مميزة جدا على جميع أجهزة المكيفات داخل لولو هايبر في شهر إبريل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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