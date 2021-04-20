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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق التميمي الرمضانية عروض الجود والعطاء في المقال التالي
عروض أسواق التميمي الرمضانية المنوعة تتميز بجودتها العالية وتنوعها، وأسعارها التي لا تقبل المنافسة، يوجد بأسواق التميمي كافة أنواع الأطعمة والمستلزمات الرمضانية والمنزلية ومنها سمبوسة هندية الكبير 900 جم ب 10،95 ريال، ورق عنب قودي ب 16،50 ريال، معجون الطماطم العلالي 8 حبات ب 8،95 ريال، زيت الذرة النقي من أسواق التميمي أرز بسمتي بنجابي المهيدب 10 كيلو ب 72،95 ريال، بيض فاخر أسواق التميمي 2 حب ب 4،75 ريال، قشطة ساده بوك ب 25،95 ريال، فول مدمس أصناف متنوعة ب 10،95 ريال، قهوة كلاسيك نسكافيه 200 جم ب 14،95 ريال، مكعبات مرقة الدجاج ماجي 28 حبة ب 9،95 ريال.
عروض أسواق التميمي الرمضانية عروض الجود والعطاء
ساق أو كتف خروف بربري ب 49،95 ريال، كفتة كباب بقري ب 34،95 ريال، نقانق ألماني او كمبرلاند ب 34،95 ريال، لحم غنم نيوزيلندي ب 34،95 ريال، كباب كفتة ب 34،95 ريال، كباب دجاج مشكل ب 29،95 ريال، دجاج للشواء ب 29،95 ريال، دجاج كاملة الفروج الذهبي ب 13،50 ريال، دجاج مسبق التجميد مفروم ب 19،95 ريال، سمك دنيس ب 29،95 ريال، سمك سلطان عمان ب 18،95 ريال.
عروض أسواق التميمي الطازجة
فراولة اسبانيا 400 جم ب 17،95 ريال، فراولة فاخرة اسبانيا 600 جم ب 38،95 ريال، توت أزرق دريسكولز المغرب ب 7،95 ريال، يوسفي ب 6،50 ريال، مانجو جلباتور اليمن ب 8،95 ريال، برتقال فالنسيا مصر ب 2،95 ريال، باذنجان السعودية ب 1،95 ريال، بلح الشام أسواق التميمي ب 17،95 ريال، تمورة مشكل أسواق التميمي ب 41،95 ريال، لفائف القرفة أسواق التميمي ب 3،95 ريال، القرفة بالجبن والكراميل ب 6،95 ريال.
عروض التميمي الرمضانية
زيتون لبناني على الطريقة الفرنسية ب 13،95 ريال، جبنة فيتا بيضاء ب 10،95 ريال، مربي سوري أصناف متنوعة ب 14،95 ريال، جبنة شلل سورية ب 26،95 ريال، لبنة هنجاريه البي ب 18،95 ريال، شمع عسل لحن الشام ب 23،95 ريال، ورق عنب صيني محشي ب 12،95 ريال، جبن قابلة للدهن لايت فيلادلفيا ب 7،95 ريال.
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