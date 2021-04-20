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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض السدحان الطازجة هل هلالك يارمضان في المقال التالي
عروض السدحان الطازجة تحت شعار أنشر الخير وفرح الغير، صندوق كامل من المستلزمات الرمضانية بسعر 139 ريال فقط، ستيك توب سايد برازيلي ب 29،95 ريال، كرتون من دجاج برديكس دجاج 10 حبات ب 99،95 ريال، ملك الأرز سبيشل بسمتي مزة 10 كيلو ب 51،95 ريال، امل الخير تمر صقعي 900 جم ب 27،95 ريال، امل الخير تمر سكري 900 جم ب 24،95 ريال، كيوي ب 8،95 ريال، بخاري صفراء ب 7،95 ريال، عنب أسود ب 8،95 ريال، كمثري كوشيا ب 7،95 ريال، مندلينا مستورد ب 8،95 ريال، خس امريكي ب 5،95 ريال.
عروض السدحان الطازجة هل هلالك يارمضان
خروف رفيدي كامل 12 كيلو ب 699 ريال، مفروم بقر برازيلي ب 20،95 ريال، دجاج انتاج طازج ب 15،95 ريال، حلواني شبيهة جبنة موزاريلا ب 19،95 ريال، بيبي صدر حبش مدخن سادة ب 52،95 ريال، هاي لاند جبنة دبل كريم ب 11،95 ريال، اوليانا جبنة حلوم ب 28،95 ريال، غنية جبنة عكاوي ب 24،95 ريال، بريزدن لبنة ب 19،95 ريال، جيدا زيت زيتون سعودي 10 لتر ب 179 ريال، زيتون اخضر بالليمون مغربي ب 14،95 ريال.
عروض السدحان على المكسرات
هيل امريكي رقم 2 ب 128 ريال، جوز عين جمل امريكي ب 37،95 ريال، بندق ني ب 39،95 ريال، زبيب اكسترا ب 11،95 ريال، عدس اخضر ب 6،95 ريال، سميد ب 4،95 ريال، كاجو ني ب 49،95 ريال، فلفل اسود ب 23،95 ريال، فريكة ب 8،95 ريال، قهوة برازيلي متنوع ب 24،95 ريال، بيتزا الدجاج والبطاطس ب 15،95 ريال، كيك شوكولاته وسط ب 29،95 ريال، كنافة فول سوداني ب 19،95 ريال، خليط سمبوسة مجمد ب 25 ريال.
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