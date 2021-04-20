شوف عروض السدحان الطازجة هل هلالك يارمضان

عروض السدحان الطازجة تحت شعار أنشر الخير وفرح الغير، صندوق كامل من المستلزمات الرمضانية بسعر 139 ريال فقط، ستيك توب سايد برازيلي ب 29،95 ريال، كرتون من دجاج برديكس دجاج 10 حبات ب 99،95 ريال، ملك الأرز سبيشل بسمتي مزة 10 كيلو ب 51،95 ريال، امل الخير تمر صقعي 900 جم ب 27،95 ريال، امل الخير تمر سكري 900 جم ب 24،95 ريال، كيوي ب 8،95 ريال، بخاري صفراء ب 7،95 ريال، عنب أسود ب 8،95 ريال، كمثري كوشيا ب 7،95 ريال، مندلينا مستورد ب 8،95 ريال، خس امريكي ب 5،95 ريال.

عروض السدحان الطازجة هل هلالك يارمضان

خروف رفيدي كامل 12 كيلو ب 699 ريال، مفروم بقر برازيلي ب 20،95 ريال، دجاج انتاج طازج ب 15،95 ريال، حلواني شبيهة جبنة موزاريلا ب 19،95 ريال، بيبي صدر حبش مدخن سادة ب 52،95 ريال، هاي لاند جبنة دبل كريم ب 11،95 ريال، اوليانا جبنة حلوم ب 28،95 ريال، غنية جبنة عكاوي ب 24،95 ريال، بريزدن لبنة ب 19،95 ريال، جيدا زيت زيتون سعودي 10 لتر ب 179 ريال، زيتون اخضر بالليمون مغربي ب 14،95 ريال.

عروض السدحان على المكسرات

هيل امريكي رقم 2 ب 128 ريال، جوز عين جمل امريكي ب 37،95 ريال، بندق ني ب 39،95 ريال، زبيب اكسترا ب 11،95 ريال، عدس اخضر ب 6،95 ريال، سميد ب 4،95 ريال، كاجو ني ب 49،95 ريال، فلفل اسود ب 23،95 ريال، فريكة ب 8،95 ريال، قهوة برازيلي متنوع ب 24،95 ريال، بيتزا الدجاج والبطاطس ب 15،95 ريال، كيك شوكولاته وسط ب 29،95 ريال، كنافة فول سوداني ب 19،95 ريال، خليط سمبوسة مجمد ب 25 ريال.