موعد عيد الفطر المبارك 2021 .. موعد اول ايام عيد الفطر في السعودية ومصر

موعد عيد الفطر المبارك 2021 ما هو تاريخ موعد اول ايام عيد الفطر؟ فاليوم نحن خامس ايام رمضان، وقد أكدت المنشورات الفلكية أن رمضان سيكون كاملاً وأنه سوف يكون 30 يومًا كاملين، حيث ينتهي شهر رمضان في 12 مايو 2021، وسيأتي يوم جديد، ابتداءً من الطلوع الجديد، هذا هو اول يوم من عيد الفطر المبارك تابعوا معنا.

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر والسعودية

لم يتبق سوى ايام معدودة على اول ايام عيد الفطرالمبارك 2021 الذي ينتظره الكثيرون كبار وصغار وتدخل البهجة والسعادة والفرح في المنازل بفرحة العيد، وقد تم تحديد اول ايام عيد الفطر في المعهد الفلكي المصري لكن في الايام القليلة المقبلة ننتظر تأكيد الرؤية من الجهة القانونية في كل جمهورية مصر العربية، ورؤية عيد الفطر ستكون يوم الخميس الموافق 12 مايو 2021.

موعد اول ايام عيد الفطر المبارك 2021 فلكيا

الدكتور جاد القاضي مدير المعهد الوطني للفلك والجيوفيزياء قال ان شوال هلاله سيتم ميلاده مباشرة في القاهرة الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي كان يوم الثلاثاء، 29 رمضان، 11 مايو من العام المقبل للرؤية، وصرح مدير المعهد الوطني للفلك والجيوفيزياء أن في العواصم والمدن الإسلامية والعربية لا يولد هلال شوال الجديد عند غروب الشمس، باستثناء نواكشوط في موريتانيا وداكار في السنغال ومراكش وفاس في المغرب، كذلك القاضي أوضح أنه في الايام التي يتوقع فيها رؤية القمر في سماء مكة والقاهرة، سيغيب القمر قبل 12 دقيقة من غروب الشمس، أما بالنسبة للمحافظات الأخرى بجمهورية مصر العربية، فمن المعروف أن يبدأ القمر الجديد قبل غروب الشمس في نفس اليوم، وسيكون الوقت 11-14 دقيقة، وأشار إلى أنه من المتوقع أن تضع عواصم ومدن عربية وإسلامية القمر فيها قبل غروب الشمس بحوالي 3-17 دقيقة.