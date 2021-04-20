شوف عروض العثيم لليوم الأخير بأقوى تخفيضات شهر رمضان المبارك othaim market

عروض العثيم لليوم الأخير بأقوى تخفيضات شهر رمضان المبارك على الأجهزة، والمواد الغذائية، والجوالات، جيث تتواجد المعروضات بأسعار مناسبة في متاجر othaim market ، والتي تتميز بكونها أحد أشهر المحلات التجارية في المملكة.

عروض العثيم لليوم الأخير بأقوى تخفيضات شهر رمضان المبارك othaim market

عروض العثيم الطازج على الأطعمة والأجهزة ينتظهرها الكثير باللملكة، ولذا نجد فروع اسواق العثيم منتشرة بكثرة، ونوافيك غدًا بإذن الله بأجدد التخفيضات التي سيتم طرحها قريبًا باذن الله، هذا بجانب اسعار الخضراوات والفاكهة الطازجة المتاحة في تخفيضات العثيم مول المقدمة بصفة حصرية لهذا الأسبوع.

عروض العثيم اليوم

جوال سامسونج ايه 42 بسعر 1349 ريال سعودي.

ايه 42 بسعر 1349 ريال سعودي. جوال تكنو كيه ايه 5 كيه، بسعر 465 ريال سعودي.

جوال نوكيا 310 بسعر 199 ريال سعودي.

310 بسعر 199 ريال سعودي. تابلت لينوفو ام 10 بسعر 699 ريال سعودي.

سماعة بلوتوث ايربودز تي 03 بسعر 99 ريال سعودي.

تخفيضات othaim market

غلاية شاي جيباس كهربائية سعة 1.7 لتر بسعر 39 ريال سعودي.

صانع طعام جيباس 4×1 بسعر 129 ريال سعودي.

مضرب بيض مع عجانة كولين بسعر 189 ريال سعودي.

ميكروويف كولين ديجيتال سعة 20 لتر. بسعر 1349 ريال سعودي.

فرن كليك اون كهربائي بسعر 229 ريال سعودي.

اسواق العثيم

قدر ضغط السيف الومنيوم أو جرانيت سعة 9 لتر بسعر 99 ريال سعودي.

قدر ضغط السيف سعة 15 لتر بسعر 120 ريال سعودي.

طقم قدور رويال فورد عدد 8 حبات بسعر 99 ريال سعودي.

طقم طبخ هوم اواي عدد 8 قطع بسعر 99 ريال سعودي.

طقم قدر بامكو 9 حبات بسعر 239 ريال سعودي.

قدمنا اليوم العثيم عروض السعودية بخصومات حصرية متجددة تستمر حتى أمس الثلاثاء 20 أبريل 2021، الموافق 8 رمضان 1442، وهذا من خلال التسوق في أحد الفروع، حيث تتاح كمية محدودة من المعروضات، فبادروا بالشراء قبل نفاذ المخزون بمنافذ البيع.