نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السحب في مسابقة الحلم رمضان 2021 mbc في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر الكثير من الجمهور السحب في مسابقة الحلم رمضان 2021 لمعرفة الفائز بالجائزة، فقد أعلن مصطفى الإعلامي الشهير عن استمرار الاشتراك في مسابقة الحلم خلال شهر رمضان المبارك، حتى يتم الإعلان عن موعد السحب، حيث يكون المبلغ هذه المرة كبير، وهو عبارة عن نصف مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى أن الفائز سوف يحصل على منزل كبير في جزيرة في اليونان، لذلك يبحث عدد كبير من الأشخاص في الدول العربية عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم، فهي من أهم المسابقات التي تتمتع بالمصداقية الكبيرة.

السحب في مسابقة الحلم رمضان 2021

سوف يتم الإعلان عن السحب في مسابقة الحلم رمضان 2021 بواسطة الإعلامي مصطفى الأغا على قناه 1MBC ومن المنتظر أن تكون الجائزة موعد السحب نهاية الشهر الجاري أبريل عام 2021 حيث تعتبر من أهم الجوائز التي يتم تسليمها خلال شهر رمضان، لأن الجائزة السابقة كانت منذ ثلاثة أشهر، وكانت بمبلغ اقل عباره عن 125 الف دولار أمريكي.

أما السحب خلال هذا الشهر سوف يكون أفضل، لذلك ينتظر عدد كبير من المتسابقين اليوم العالمي بالنسبة لهم، وهو سحب المسابقة، وقد تم تخصيص مجموعة من الأرقام حتى يستطيع الجميع الاشتراك من أي دولة عربية، للحصول على هذا الحلم بالنسبة للجميع، فقد كان سبب في فرح وسعادة الكثير من المتابعين، وسوف نقدم لكم أرقام الاشتراك في المسابقة.

أرقام الاشتراك في مسابقه الحلم 2021

اعلن الإعلامي مصطفى الأغا على الأرقام التي يستطيع من خلالها المتابعين الاتصال، و الاشتراك في مسابقة الحلم اليوم للحصول على الجائزة الكبرى نصف مليون دولار، ثم يأتي بعدها الجوائز الدورية التي تختلف قيمتها بين 50 ألف و100 الف دولار، ويتم الاشتراك في المسابقة من خلال التالي:

إرسال رسالة نصية بها كلمة dream على الأرقام المرادفة للدولة.

التسجيل من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمسابقة.

تحميل تطبيق حلم عبر الهاتف المحمول والاشتراك منه.

كما يمكن الاشتراك من خلال الأرقام التالية:

يمكنك من خلال الطرق السابقة الاشتراك لمعرفة السحب في مسابقة الحلم رمضان 2021 فهي من أشهر المسابقات التي ينتظرها الجميع في كل الدول العربية، وهي عبارة عن الفرحة الكبرى لكل متسابق وفائز من خلال هذه المسابقة.