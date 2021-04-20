شوف حلويات سعد الدين رمضان 1442 بالصور جميع العروض قائمة الأسعار

للباحثين عن أسعار عروض حلويات سعد الدين رمضان 1442- 2021 التي تتميز سلسة حلويات سعد الدين بجميع فروعها داخل المملكة العربية السعودية بتقديم أفخم الحلويات، وتقديم عروض حلويات saadeddin في رمضان 2021 مناسبة للجميع، من أجود الأنواع لجميع الحلويات المقدمة من حلويات عربية ، وكيك، وشكولاته، ويقدم انواع رائعة من الأيس كريم، ومعجنات ومقبلات، وحلويات رمضان 1442 المتنوعة، ونتيجة لكثرة البحث من عملاء سعد الدين نقدم لكم العروض المتاحة الآن من خلال موقعه الالكتروني عبر شبكة النت.

اسعار حلويات سعد الدين رمضان 1442

عروض حلويات سعد الدين رمضان 1442 كثيرة ومتنوعة، ومن اكثر الحلويات عليها إقبال ويشتهر بها شهر رمضان هي الكنافة، ومن البحث عن أسعار حلوى saadeddin بالصور نقدم لكم الأتي:

كنافة نابلسيه ناعمة بسعر 72 ريال سعودي

كيكة كتكاتو: الكيلو بسعر 156 ريال سعودي

كيكة روشيه كبير: الكيلو بسعر 155 ريال سعودي

بقلاوة السلطان: 146 ريال سعودي

تشيز كنافة بالتوت الأحمر: 74 ريال سعودي

علية شيكولاتة فوندو: 65 ريال سعودي

تشيز كيك توت أحمر حجم صغير: 95 ريال سعودي

بلوبيري تشيز كيك: القطعة 11 ريال سعودي

علبة رقائق الشكولاته صغير دايت: 66 ريال

علبة رقائق الشكولاته كبير دايت: 99 ريال

علبة نثريات خالية من السكر: 77 ريال

علبة بقلاوة مشكلة خالي من السكر: 159 ريال

كنافة تشيز بالتوت الأزرق: 64 ريال سعودي للكيلو

كنافة قشطة عثملية: الكيلو بسعر 64 ريال سعودي

تارت فواكه كبير: 137 ريال سعودي

تارت صغير فواكه: 80 ريال سعودي

أصابع بقلاوة مشكلة: الكيلو بسعر 90 ريال سعودي

أصابع بقلاوة بالشكولاته: الكيلة بسعر 95 ريال سعودي

عروض حلويات رمضان saadeddin

قائمة عروض على حلويات رمضان، وأيضاً جميع الحلويات التي يقدمها سلسة محلات saadeddin

أجمل عروض الحلويات لاتفوتكم سلسلة saadeddin

شركة حلويات سعد الدين

تأسست الشركة عام 1919 م، وأصبحت من أفضل مصنعي الحلويات في المملكة العربية السعودية ودولة البحرين، والكويت، ولها فروع كثيرة، ويتوافر خدمة التوصيل للطلبات عبر مرسال سعد الدين، حيث يقوم الفريق المختص بالتواصل مع العميل، وحددت الشركة رقم خدمة العملاء للتواصل معهم (920017070) من الساعة 8:00 صباحا وحتى 12/00 صباحاً، والتواصل عن طريق الموقع، وتحدد أن التوصيل مجاني للطلبات الأعلى من 199.00 ريال سعودي، كما يتوافر السداد الأمن 100% عبر بطاقات مدى وفيزا.