شوف اجدد عروض العثيم اليوم وأقوى الخصومات لعروض شهر رمضان

عروض العثيم اليوم توفر إليكم أسواق العثيم مجموعة من العروض التي تحمل الكثير من المنتجات المتنوعة سواء كانت غذائية أو مستلزمات مطبخ أو طفل أو أجهزة كهربائية، فتعمل أسواق العثيم على تلبية كل ما يحتاج إليه الأشخاص من خدمات، فحرصت أسواق العثيم على توفير إليكم كافة السلع والمنتجات التي تستمر معكم طوال شهر رمضان.

عروض العثيم اليوم

في أسواق العثيم يتم توفير إليكم الكثير من العروض على الكثير من المنتجات وإليكم في السطور الآتية أبرز المنتجات التي يتم تقديم العروض عليها:

يتم تقديم العرض على تيفاني بريك ديلايت أصابع الشوكولاتة 31 جرام في 12.

يتم توفير العرض على بيوقلز سناك ذرة بالباريكيو 18 جرام في 15.

يتم توفير العرض أيضاً على ديمه مارمو كيك بكريمة الشوكولاتة 340 جرام في 1.

يتوفر العرض أيضاً على جالكسي شوكولاتة بيضاء 28 جرام في 24.

يتم تقديم العرض على مرامي شيبس بالملح 12 جرام في 18.

يتوفر العرض على ليز بطاطس بالجبنة 23 جرام في 14.

من المنتجات التي يتوفر عليها العرض أيضاً كادبوري بابلي شوكولاتة 86 جرام والعبوة يوجد بها 12 جبة.

يتوفر العرض على بريتانيا بسكويت دايجستيف 30 جرام في 12.

يضمن العرض شاي ليبتون أحمر أكياس 100 جرام.

مناديل وجه سوفتي 80 منديل.

2 كيلو صدور دجاج طرية.

من المنتجات التي ينطبق عليها العرض شراب راني برتقال حبيبات.

عروض أسواق العثيم

تعتبر أسواق العثيم من أهم الأسواق المنتشرة في المملكة العربية السعودية والتي توفر إليكم مجموعة من العروض والتخفيضات التي تتيح إليكم إمكانية شراء كم كبير من المنتجات بأسعار رمزية ومناسبة للجميع، فإذا كنتم ترغبون في الاستفادة من كافة المستلزمات والحصول على منتجات بأسعار رمزية عليكم سرعة التوجه إلى متجرنا والاستفادة من كافة العروض والخصومات.

مواعيد العمل في أسواق العثيم

مواعيد العمل في أسواق عبد الله العثيم طوال شهر رمضان تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة صباحاً في اليوم التالي.