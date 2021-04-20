شوف عروض بنده السعودية اليوم 20 أبريل 2021 عروض رمضان 1442 أقوي عروض السعودية

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عروض بنده السعودية اليوم تعتبر أسواق بنده من الأسواق المتميزة في مجال المنتجات الغذائية، قدمت أسواق بنده مؤخراً مجموعة كبيرة ومختلفة من المنتجات الغذائية تحمل علامتها التجارية ونالت هذه المنتجات على إعجاب الكثير من الشعب السعودي، وذلك لأن هذه المنتجات عالية الجودة وجيدة الإنتاج وأيضاً بأسعار تنافسية تناسب جميع فئات الشعب السعودي، ويوجد أيضاً عروض بنده علي منتجات الغذائية أخرى في المتاجر ويتم عرض الكثير من عروض عليها يومياً وتعد من أقوي عروض السعودية. عروض بنده السعودية اليوم عروض بنده اليوم كرتونة عصير المراعي 150 مل بلغ سعرها 11 ريال سعودي بدلاً من سعر 18 ريال سعودي.

كرتونة عصير المراعي 150 مل بلغ سعرها 11 ريال سعودي بدلاً من سعر 18 ريال سعودي. شراب كابري سن 10 عبوات 200 مل بلغ سعره 13 ريال سعودي بدلاً من سعر 16 ريال سعودي.

شراب مركز بنكهة الورد جام شيرين 800 مل بل غ سعره 14 ريال سعودي بدلاً من سعر 18 ريال سعودي.

كرتونة شراب سن توب 18 عبوة 250 مل بلغ سعرها 25 ريال سعودي بدلاً من سعر 31 ريال سعودي.

تخفيضات بنده عصير طازج ندى 1.35 لتر بلغ سعره 7 ريال سعودي بدلاً من سعر 8 ريال سعودي.

عصير طازج ندى 1.35 لتر بلغ سعره 7 ريال سعودي بدلاً من سعر 8 ريال سعودي. عصير كي دي دي بلغ سعره 7 ريال سعودي بدلاً من سعر 10 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده كرتونة مياه نوفا 40 زجاجة 330 مل بلغ سعرها 16 ريال سعودي بدلاً من سعر 23 ريال سعودي.

كرتونة مياه نوفا 40 زجاجة 330 مل بلغ سعرها 16 ريال سعودي بدلاً من سعر 23 ريال سعودي. كرتونة مياه دالا 40 زجاجة 200 مل بلغ سعرها 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.

كرتونة مياه شرب نستلة 40 زجاجة 330 مل بلغ سعرها 14 ريال سعودي بدلاً من سعر 22 ريال سعودى. عروض بنده على المنتجات الغذائية عروض بنده الرياض كرتونة مياه صفا 40 زجاجة 330 مل بلغ سعرها 15 ريال سعودي بدلاً من سعر 20 ريال سعودي.

كرتونة مياه صفا 40 زجاجة 330 مل بلغ سعرها 15 ريال سعودي بدلاً من سعر 20 ريال سعودي. كرتونة مياه بيرين 28 زجاجة 600 مل بلغ سعرها 14 ريال سعودي بدلاً من سعر 20 ريال سعودي.

فول مدمس إنتاج بنده 450 جم بلغ سعر 5 حبات 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 14 ريال سعودي.

تونا إنتاج بنده 185 جم بلغ سعر 3 عبوات 13 ريال سعودي بدلاً من سعر 15 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية اليوم 20 أبريل 2021 عروض رمضان 1442 أقوي عروض السعودية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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