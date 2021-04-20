نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض شركة اتصالات مصر في رمضان 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم أفضل عروض اتصالات في شهر رمضان الكريم، حيث يتمكن الآن كل عملاء شركة اتصالات من الاستمتاع بعرض الشحنات الإضافية وذلك من خلال الاتصال برقم #011* عندما يقوم العميل بشحن أقوى كارت بالقيمة المطلوبة، وعند طلب #011* سوف تحصل على شحنات بشكل إضافي كي تستخدمها في المكالمات وخدمة الإنترنت مجاناً بالإضافة لساعات ستريمينج مجاناً، ودائما ما تتنافس الشركات الاتصالات المختلفة لتقديم افضل العروض خلال الشهر الكريم.

عروض شركة اتصالات مصر في رمضان

شهر رمضان شهر الخير لذا دائماً ما تحرص شركة اتصالات مصر على تقديم هدايا وشُنط رمضان، ودائماً ما ينتظر العملاء العروض الخاصة بالشركة، كما أن شركات الاتصالات تدخل في منافسات قوية جداً خلال الشهر الكريم مع الشركات الأخرى حيث الإعلانات الرمضانية وهذه الإعلانات تقدم أفضل العروض والتخفيضات لكل الشبكات في مصر.

انتظر جميع العملاء الإعلان الجديد لشركة اتصالات 2021 وذلك للتعرف على العروض القوية الخاصة بخطوط اتصالات، ومن ضمن العروض التي أطلقتها الشركة عرض اتصل اشحن اكسب ولمعرفة تفاصيل العرض اتصل على #011*.

عرض اتصل اشحن اكسب من اتصالات مصر

في هذا العرض المميزة من شركة Etisalat والذي يقدم للعملاء مجموعة من الهدايا كي تتمكن من اختيار الهدية التي تناسبك سواء مكالمات، إنترنت بالساعات، شنط رمضان من سوبر ماركت كازيون، كما يوجد أيضاً قسائم شراء، خصومات على رحلة أوبر، تذاكر مترو الأنفاق، أضعاف الشحنة، ساندوتش من ماك.

وللاشتراك في هذا العرض قم بالاتصال على #011* لمعرفة الهدايا واشحن القيمة المطلوبة واختار من 5 هدايا وهذا العرض لا يُطبق على تحويل الرصيد، هذا مع الاستفادة بهدية واحدة بحد أقصى في اليوم ولابد من اختيار الهدية في نفس اليوم الذي وصلت فيه الرسالة أو اليوم التالي كحد أقصى، وهذا العرض ساري على قيمة الشحنة ابتداءً من 10 جنيه.