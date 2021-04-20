شوف عروض العثيم الجديدة أسبوع جديد من رمضان وتخفيضات قوية بكل الفروع

عروض العثيم الجديدة في أسبوع جديد من شهر رمضان وتخفيضات قوية في كل الفروع المنتشرة علي مستوي المملكة العربية السعودية نوضحها بالتفصيل في آخر عروض العثيم السعودية والتي تشمل العديد من الأقسام المختلفة في المواد الغذائية كذلك أيضاً كافة أقسام اللحوم والدواجن و أجدد عروض العثيم في قسم المكسرات المتنوعة الطازجة كما تشمل التخفيضات أيضاً قسم الجبن بأنواعه المختلفة وقسم الزيوت الخاصة بالطعام والمشروبات المختلفة ، عروض العثيم اليوم يتم تخفيض السلع بشكل قوي في شهر رمضان علي غير المعتاد في الأيام العادية وذلك للأقبال الشديد علي شراء السلع المختلقة طوال الشهر الكريم ويتم عمل التخفيضات بشكل يومي وأيضاً تخفيضات العثيم الأسبوعية سواء علي السلع بشكل تجزئة لكافة العملاء المترددين علي كافة فروع السعودية أو يتم عمل التخفيضات للجملة من العثيم كذلك أيضاً عروض العثيم اليوم علي الأجهزة الكهربائية في أقسام الأجهزة المختلفة بالفروع .

عروض العثيم الجديدة وأقسام المواد الغذائية المختلفة في كل الفروع بالسعودية

زيت هالي الذرة حجم 9 لتر بسعر 89.95 ريال بدلاً من 98.95 ريال سعودي . الحليب فيكتو المكثف المحلي 380 جرام بسعر 3.95 ريال بدلاً من 5.50 ريال سعودي . المعكرونة نوع هالي وزن 400 جرام بسعر 3.95 ريال بدلاً من 7.50 ريال سعودي . أرز جودان المزة وزن 10 كيلو بسعر 25.95 ريال بدلاً من 36.75 ريال سعودي . تخفيضات العثيم الرياض من ضمن الفروع و أرز جودان أبيض وزن 10 كليو بسعر 26.75 بدلاً من 36.75 ريال سعودي . بطاطس هالي شرائح وزن 2.5 كليو بسعر 12.50 ريال بدلاً من 18.25 ريال سعودي . جبن فيكتو مربعات عدد 6 حبات وزن 90 جرام بسعر 6.75 ريال بدلاً من 10.50 ريال سعودي . شوفان فيكتو الأبيض وزن 400 جرام بسعر 3.50 ريال بدلاً من 6.75 ريال سعودي . عروض العثيم الترويجية علي مياه هالي 40 زجاجة 200 مل بسعر 10.50 ريال بدلاً من 14.99 ريال سعودي . بسكوت شاي فيكتو وزن 100 جرام بسعر 8.95 ريال بدلاً من 11.95 ريال سعودي بكل الفروع .

العروض القوية علي قسم الدجاج بأنواع مختلفة بكل الفروع بالسعودية

دجاج التنمية الطازج 800 جرام بسعر 12.25 ر يال سعودي .

دجاج التنمية الطازج 1100 جرام بسعر 12.75 ريال سعودي .

الفروج الذهبي قطع وزن 1000 جرام بسعر 14.50 ريال سعودي .

التخفيضات القوية علي مفروم دجاج الفروج الذهبي 400 جرم بسعر 11.95 ريال .

قطع دجاج الفروج الذهبي 900 جرام بسعر 8.95 ريال سعودي بكافة فروع السعودية .

صدور فيلية دجاج اليوم وزن 450 جرام بسعر 18.95 ريال سعودي بكل الفروع .

عروض العثيم الجديدة علي فيلية دجاج الفروج الذهبي وزن 450 جرام بسعر 16.95 ريال سعودي .

علي فيلية دجاج الفروج الذهبي وزن 450 جرام بسعر 16.95 ريال سعودي . شيش طاووك الفروج الذهبي وزن 450 جرام بسعر 15.75 ريال سعودي بكل الفروع .

أفخاذ دجاج اليوم كاملة من العثيم وزن 900 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي بكل الفروع .

العروض والتخفيضات القوية من العثيم علي قسم اللحوم المختلفة بكل الفروع

كيلو لحم العجل البلدي بدون عظم بسعر 45.95 ريال سعودي . عروض العثيم الترويجية علي كيلو لحم حاشي بالعظم بسعر 34.95 ريال سعودي . كيلو لحم حاشي طازج بدون عظم بسعر 43.95 ريال سعودي بكل الفروع . كيلو لحم عجل بلدي بالعظم بسعر 35.95 ريال سعودي بكل فروع السعودية . كيلو مفروم البقر البرازيلي المبرد بسعر 22.95 ريال سعودي بكل فروع السعودية . كيلو لحم عجل باكستاني بالعظم وتم تخفيضه بسعر 26.95 ريال سعودي . كيلو لحم عجل باكستاني بدون عظم وسعر الكيلو 32.95 ريال سعودي بكل الفروع . العثيم يروج مع هذه السلع بطاقة سنابل الخير المتاحة عن طريق تطبيق أكتساب .

عروض العثيم اليوم علي الأجهزة الكهربائية في كافة الفروع المنتشرة في السعودية

التخفيضات القوية علي تليفون IPHONE PRO MAX 12 لون أبيض بسعر 4777 ريال سعودي .

التخفيضات القوية علي تليفون IPHONE PRO MAX 12 لون أسود بسعر 5199 ريال سعودي .

العرض القوي من العثيم علي شاشة التليفزيون OR L ID SMART تقنية 4K حجم 58 بوصة بسعر 1399 ريال سعودي .

العرض القوي علي ترموس ديفا عدد 2 سعة 1 لتر بسعر 49 ريال سعودي بدلاً من سعر 85 ريال سعودي .

مايكرويف كليك أون 20 لتر DIGITAL بسعر 169 ريال سعودي بدلاً من 299 ريال سعودي بكل الفروع .

العرض القوي علي الخلاط الكهربائي كين وود مع عدد 2 مطحنة بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 171.35 ريال سعودي .

عروض العثيم الجديدة والتي يتم تقديمها بشكل قوي في تخفيضات العديد من السلع المختلفة في كافة الفروع علي مستوي المملكة العربية السعودية سواء في أقسام المواد الغذائية أو في الأجهزة الكهربائية والعديد من الأقسام المختلفة من عروض العثيم الترويجية .