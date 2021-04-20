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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا علي شاشات التلفزيون الثلاثاء 20 ابريل 2021 عروض رمضان في المقال التالي
عروض اكسترا علي شاشات التلفزيون من العروض القوية والمميزة التي يمكن للجميع الاستمتاع والاستفادة بها فهي تقدم خصومات وتخفيضات كبيرة على شاشات التلفزيون بأنواعها المختلفة، فهناك الكثير من الشاشات المميزة التي توفرها إكسترا السعودية في مجلة عروضها مثل شاشات سوني وشاشات LG وشاشات سامسونج والعديد من أنواع الشاشات المميزة التي توفرها إكسترا السعودية.
عروض اكسترا علي شاشات التلفزيون
عروض اكسترا علي شاشات التلفزيون الثلاثاء 20 ابريل 2021 هي عروض مميزة تحتوي علي العديد من الشاشات المميزة وتضم العروض شاشة سوني بحجم 85 بوصة فائقة الوضوح بها 4 مداخل اتش دي ام اي و 3 مداخل يو اس بي بسعر 8099 ربال بدلاً من 16999 ريال، وشاشة كلاس برو حجم 55 بوصة فائقة الوضوح بها 3 مدخل اتش دي ام اي و 2 مدخل يو اي بي بسعر 1649 ريال بدلاً من 2199 ريال، وشاشة LG حجم 65 بوصة بها 3 مدخل اتش دي ام اي و 2 مدخل يو اس بي بسعر 3299 ريال بدلاً من 6199 ريال، وسونوروس طاولة تلفزيون بعرض 160 وارتفاع 37 و 40 عمق بسعر 549 ريال.
وتضم عروض اكسترا السعودية تخفيضات مستمرة ودائما علي شاشات التلفزيون المميزة مثل شاشات سامسونج والعديد من أنواع الشاشات المختلفة لكي يستطيع الجميع الاستمتاع بأقوي خصومات وتخفيضات شهر رمضان المبارك.
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