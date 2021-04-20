نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية تعلن عن تخفيضات تصل الى 60% على المنتجات الغذائية الطازجة في المقال التالي

عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية، أسواق عبد الله العثيم من الأسواق المفضلة لدى الكثير من العملاء، تتميز هذه الأسواق بمنتجاتها الغذائية المتميزة التى أجمع جميع عملاء عبدالله العثيم على حبها وذلك لأنها جيدة الطعم وعالية الجودة وأسعارها ممتازة، تقدم أسواق العثيم أيضاً السلع والمنتجات الأخرى مثل الأجهزة الكهربائية والالكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة المطبخ وغيرها، تعرض أيضاً هذه السلع على الموقع الإلكتروني الخاص بها وتعرض عليه الميزات الأخرى. عروض العثيم الاسبوعية عروض العثيم اليوم الاثنين بلغ سعر مشروم فودي قطع 400 جم 4 ريال سعودي بدلاً من سعر 8 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم بلغ سعر ذرة فودي حبة ذهبية علب 340 جم 2 ريال سعودي بدلاً من سعر 5 ريال سعودي.

العثيم العروض الترويجية بلغ سعر مكرونة برفيتو 450 جم 3 عبوات 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 16 ريال سعودي.

مهرجان الطازج العثيم بلغ سعر زبدة فول سوداني ناعمة فودي 510 جم 11 ريال سعودي بدلاً من سعر 15 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين بلغ سعر اناناس تريفا شرائح 565 جم 3 ريال سعودي بدلاً من سعر 5 ريال سعودي. عروض اسواق العثيم عروض العثيم الاثنين اليوم بلغ سعر مايونيز فودي 946 جم 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 14 ريال سعودي.

عروض العثيم الرياض اليوم بلغ سعر معكرونة ماركة تريفا زنة 400 جم عدد 3 عبوات هو 4 ريال سعودي بدلاً من سعر 9 ريال سعودي.

العثيم ماركت اكتساب بلغ سعر كاتشب طماطم تريفا ضغاط 240 جم 2 ريال سعودي بدلاً من سعر 5 ريال سعودي.

عروض هايبر العثيم بلغ سعر مايونيز فودي ترفل الاسود 250 مل 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال سعودي.

عروض العثيم جده بلغ سعر صلصة البرجر فودي 390 مل 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 14 ريال سعودي.

عروض الاثنين العثيم حليب انكور بودرة 250 جم 61 ريال سعودي بدلاً من سعر 82 ريال سعودي الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية تعلن عن تخفيضات تصل الى 60% على المنتجات الغذائية الطازجة - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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