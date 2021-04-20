شوف عروض جرير هواوي الجوالات والهواتف الذكية والتنزيل من 10% والى 22% على موديلات متعددة من محمول هواوي

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عروض جرير هواوي الجوالات، jarir bookstore مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية من المكتبات المتميزة في قسم الأدوات المكتبية والمدرسية، يفضل العملاء السعوديين الشراء من هذه مكتبات جرير وذلك لأنها تقدم لهم جميع احتياجاتهم بأقل الأسعار وأعلى الخامات، ومع بدء العام الدراسي تقدم للعملاء العروض المميزة على جميع الأدوات المكتبية، وتعرض أيضاً الأقسام المختلفة مثل قسم الأجهزة الكهربائية والالكترونيات والهواتف المحمولة والأدوات الذكية بأفضل الخامات وبعروض مميزة. عروض الجوالات في جرير عروض جرير للجوالات بلغ سعر هاتف هواوي بي 40 برو 256 جيجا بايت فضي فور جي 2999 ريال سعودي بدلاً من سعر 3829 ريال سعودي.

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