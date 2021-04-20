مسابقة الحلم والاشتراك للمنافسة على سحب رمضان 1442

تعد مسابقة الحلم أحد أهم وأشهر المسابقات على مستوي العالم العربي حيث انطلقت تلك المسابقة في عام 2021 ولاقت انتشار وشهرة واسعة وذلك بسبب تقدمه المسابقة من جوائز قيمة وكبيرة وذلك إلى جانب المصداقية والشفافية الكبري التي تمتاز بها ويتم تقديم المسابقة عبر شاشة قناة ام بي سي وان خلال برنامج صدي الملاعب الذي يقدمه الإعلامي مصطفي الآغا.

مسابقة الحلم وقيمة جائزة شهر رمضان 1442

ينتظر الكثير من المشتركين الإعلان عن موعد السحب لهذا الشهر وكان الإعلامي مصطفي الآغا قد أعلن أن قيمة السحب القادم للجائزة يصل إلى نصف مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى منزل بأحد الجزر اليونانية وتعد هذه الجائزة هي الأكبر في مجموع جوائز المسابقة لهذا العام 2021 حيث تم سحب جائزتين وصلت إلى مائة وخمسة وعشرون ألف دولار وأخرى وصلت قيمتها إلى ربع مليون دولار أمريكي ومنذ الإعلان عن قيمة السحب القادم ازدادت معدلات البحث عن طرق الاشتراك في المسابقة للفوز بالجائزة والحصول على فرصة لتحقيق الأحلام وفي السطور التالية سوف نقدم لكم أرقام الاتصال وطرق الاشتراك في المسابقة.

أرقام الاتصال وطرق الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

يتم الاشتراك في المسابقة من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية أو من خلال إرسال رسالة للرقم المرادف لبلدك بها كلمة Dream أو حلم وجاءت أرقام الاتصال كالتالي:

مصر من خلال إرسال رسالة لرقم 95458.

السعودية من خلال إرسال رسالة لرقم

الكويت من خلال إرسال رسالة لرقم 4242.

العراق من خلال إرسال رسالة لرقم 2770.

البحرين من خلال إرسال رسالة لرقم شبكة زين 94000. شبكة sTc 98885.

تونس من خلال إرسال رسالة لرقم 85819.

وهناك رقم اتصال موحد للمسابقة يتم الاتصال به من جميع دول العالم دون دولتي اليمن وسوريا والرقم هو 008821622775627.