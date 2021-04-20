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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 60% تسوق الآن في المقال التالي
عروض بنده الأسبوعية عرض خاص من سوبر ماركت بنده السعودية لمدة أسبوع، يقدم سوبر ماركت بنده الكثير من العروض والتخفيضات التي تسري على جميع المنتجات المتاحة داخل المتجر، حيث يقدم لكم منتجات مختلفة ومتنوعة سواء مواد غذائية وأجهزة كهربائية وموبيلات وأجهزة كمبيوتر.
عروض بنده الأسبوعية
خصومات بنده السعودية يتمتع سوبر ماركت بنده عن غيره من المتاجر التسويقية الأخرى بأنه يهتم لما يحتاج له المواطن السعودي ويحاول أن يقدمه له بأرخص الأسعار وأفضل الخصومات:
- خصومات بنده دجاج ساديا وزن 14* 700جرام بسعر 113.95 ريال سعودي، أما دجاج ساديا 700 جرام بسعر 8.50 ريال سعودي، أنصاف صدور دجاج ساديا 2.5 كيلو جرام بسعر 38.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده كيلو كتف عجل بدون عظم بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من أن يكون بسعر 59.95 ريال سعودي، كيلو قطع لحم عجل بالعظم بسعر 34.95 بدلاً 46.95 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده كيلو قطع لحم جمل بالعظم بسعر 27.95 بدلاً من 39.95 ريال سعودي، كيلو لحم حاشي بدون عظم بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من 49.95 ريال سعودي، كيلو كتف خروف روماني بسعر 43.95 ريال سعودي بدلاً من 62.95 ريال سعودي.
تخفيضات بنده السعودية
تنزيلات بنده الرمضانية، يقدم بنده باستمرار عروض قوية جداً ولكن تختلف عروض شهر رمضان عن باقي شهور السنة لأننا نقدم كافة المنتجات التي يطلبها ويحتاج لها المستهلك بعروض أكثر تميز ومنها:
- عروض بنده اليوم كيلو برتقال مصري طازج بسعر 1.95 ريال سعودي، مكرونة فودي (250، 450، 500 جرام) بسعر 9.95 بدلاً من 24.75 ريال سعودي، 2 كيس سكر الأسرة 5 كيلو بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 39.90 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم جبنه كريم مطبوخة قابلة للدهن بوك (2*910 جرام) بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً 49.50 ريال سعودي، زيت نباتي العزبي دوار الشمس شمس (2*1.5 لتر) بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من 69.90 ريال سعودي.
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