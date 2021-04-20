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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض نستو الاحساء الطازجة مهرجان تحطيم الأسعار والعروض الرمضانية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض نستو الاحساء الطازجة تنزيلات قوية من أسواق نستو بجميع فروعها في مدينة الاحساء عروض ال 5 ريال، و ال 10 ريال، وال 15 ريال، وال 20 ريال، ومنها 10 كيلو من سكر المجلس ب 20 ريال، 3 حبات دجاج فقيه وزن 600 جم ب 20 ريال، زهرتي زيت طبخ 1،5 لتر ب 10 ريال، أكوافينا مياه 6 حبات ب 5 ريال، لحم بقر بالعظم بلدي ب 20 ريال، 2 كيلو بصل ب 5 ريال، لوز أمريكي وسط ب 25 ريال، نسكافية كلاسيك قهوة 200 جم ب 15 ريال، المراعي حليب كامل لتر 3 حبات ب 10 ريال، التنمية أفخاد دجاج طازجة ب 5 ريال، فوم دقيق أبيض ب 20 ريال.
عروض نستو الاحساء الطازجة مهرجان تحطيم الأسعار
خيار ب 2،95 ريال، زنجبيل هندي ب 5 ريال، أفريقيا الليمون ب 6،95 ريال، تابيوكا سيريلانكا ب 5 ريال، تفاح فوجي كبير ب 5 ريال، مانجو كالباثور ب 10 ريال، جوز الهند ب 1،95 ريال، سانثرا باكستان ب 3،95 ريال، فلفل أخضر بارد ب 3،95 ريال، موز أخضر ب 10 ريال، لحم طازج بوفالو ب 30 ريال، سمك سيلفر بارا ب 7،95 ريال.
عروض نستو الطازجة
لحم عجل بلدي ب 30 ريال، قطع لحم البقري الباكستاني ب 25 ريال، تونة سوداء ب 7،95 ريال، كبدة لحم بقري ب 20 ريال، رويال برنس أرز برياني ب 20 ريال، تانما ارز ماتا 5 كيلو ب 15 ريال، ميزان زيت طبخ لتر ونص ب 10 ريال، برايد أنديا دقيق طازج 5 كيلو ب 15 ريال، الأمين زيت زيتون 2 لتر ب 30 ريال، أنكر ديلي بلس حليب مجفف 1،8 كيلو ب 30 ريال.
عروض نستو المكسرات
نسكيرز فستق 450 جم ب 25 ريال، مكسرات مشكلة درجة أولى ب 20 ريال، فلفل أسود كامل ب 25 ريال، سمر كاند سكري تمر طازج 500 جم ب 10،95 ريال، مكسرات كاجو محمص ب 20 ريال، جوز بدون قشر ب 20 ريال، تمر الهدي مجدول ب 20 ريال، الزبيب الأسود الكبير ب 20 ريال، بذور دوار الشمس محمرة ب 10 ريال، نستو كيكة الشوكولاتة صغيرة ب 10 ريال.
عروض نستو الأسبوعية
نستو بيتزا دجاج إيطالية ب 15 ريال، دانيش تويستر ب 5 ريال، رول برياسو نيستو ب 5 ريال، جبن فيتا البقرات الثلاث ب 10 ريال، زيتون أسود كبير اسباني ب 15 ريال، بيبي مرتديلا بقري سادة ب 25 ريال، نستو زبدة سكوتش كيك وسط ب 20 ريال، بذور دوار الشمس محمرة ب 10 ريال، دانيش تويستر ب 5 ريال، بذر قشطة ب 15 ريال.
عروض نستو الاحساء
تيفاني كاتشب طماطم 3 حبات ب 15 ريال، ستيفينا محلى بدون سعرات حرارية 200 جم ب 15 ريال، ليكلي خل أبيض طبيعي ب 10 ريال، الرياض فود ويب فانيليا 2 حبة ب 15 ريال، نستله حليب مكثف 3 حبات ب 20 ريال، كروكر كيك ميكس شوكولاتة داكنة ب 10 ريال، نستو تشانا دال ب 15 ريال، نوتيلا الشوكولاته 200 جم ب 10 ريال، نستو ألمولد 900 جم ب 30 ريال.
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