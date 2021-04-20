نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الأربعاء 9 رمضان 1442 عروض شهر رمضان الكريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال موقع ثقفني عروض العثيم اليوم حيث تعد من افضل العروض التي يهتم بها جميع المواطنين حيث تقدم تخفيضات كبيره بجميع متاجرها وأسوقها علي جميع المنتجات الغذائية والأدوات الكهربائية والأدوات المنزلية وجميع السلع الرمضانية بخصومات كبيره بمناسبه شهر رمضان الكريم حيث تستمر هذه العروض حتي الثلاثاء 27 ابريل 2021 كي يستفيد جميع المواطنين من تلك الخصومات.

عروض العثيم اليوم الأربعاء



تشمل عروض العثيم اليوم تخفيضات كبيره علي جميع الحلويات :

تقدم عروض العثيم تورته كنافه بكريمه اللوتس بسعر 30 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم اليوم كنافه بسعر 18 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم قطايف بالمكسرات بسعر 29.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم بلح الشام 17.50 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم الأسبوعية حلويات شرقيه بسعر 29.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم عجين سمبوسه بسعر 9.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم الأربعاء تخفيضات علي الفواكه والخضروات :

تقدم عروض العثيم كمثري 6.50 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم خس بسعر 4.50 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم كوسه خضراء بسعر 4.25 ريال

تقدم عروض العثيم كمثري بسعر 5.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم برتقال عصير بسعر 2.95 ريال سعودي

تحتوي عروض العثيم جميع أنواع اللحوم والدواجن حيث تقدم مفروم بقر بسعر 22.95 ريال سعودي و لحم عجل باكستاني بسعر 26.95 ريال سعوديو صدور دجاج بسعر 15.50 ريال سعودي و ارجل دجاج بسعر 5.50 ريال سعودي و كبده دجاج بسعر 3.75 ريال سعودي

كانت هذه مجله عروض العثيم اليوم الأربعاء 21 ابريل الموافق 9 رمضان 2021 بمناسبه شهر رمضان الكريم علي جميع المنتجات الغذائية من فواكه ولحوم وخضروات ومعلبات حيث تقدم أسواق عبدلله العثيم خصومات علي جميع منتجاتها كي يستفيد جميع المواطنين بهذه العروض حيث تستمر تلك العروض لمده أسبوع سارعوا في الحصول علي تلك المنتجات المقدمة.

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