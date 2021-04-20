شوف عروض ركن العثيم اليوم 9 رمضان 1442 هـ الموافق 21 ابريل 2021

عروض ركن العثيم اليوم 9 رمضان 1442 هـ الموافق 21 ابريل 2021 في شهر الخير عروضنا خير والتي تحتوي على الكثير من المنتجات والمستلزمات الخاصة بالمنزل ونوفر لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني جميع عروض ركن العثيم التي يهتم بها عدد كبير من الأشخاص ويرغبون في معرفة آخر عروض العثيم السعودية الخاصة بشهر رمضان المبارك لكي يستطيعون الاستمتاع بأقوى خصومات العثيم المتوفرة في أركان العثيم في المملكة العربية السعودية.

عروض ركن العثيم اليوم

عروض ركن العثيم الاسبوعية تبدا من اليوم الاربعاء 21 ابريل وتنتهي في يوم 27 ابريل 2021 ومن أبرز المنتجات المتوفرة بها هي:

شاي ربيع المذاق الاصلي بسعر 18.95 ريال.

تونة جرين فارمز قطع بسعر 11.95 ريال.

صابون تايد بودرة مركز كيس 29.95 ريال.

شوربة هالي شوفان أبيض 3.50 ريال.

جبن المراعي كاسات طقم القشطة بسعر 10.50 ريال.

شبيهه قشطة بوك بسعر 8.95 ريال.

حليب نيدو بودرة كيس بسعر 46.95 ريال.

أرز هالي سيلا بسمتي بسعر 47.95 ريال.

من ضمن عروض ركن العثيم الاسبوعية تخفيضات علي مستلزمات المطبخ وغيرها مثل: