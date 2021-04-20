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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ركن العثيم اليوم 9 رمضان 1442 هـ الموافق 21 ابريل 2021 في المقال التالي
عروض ركن العثيم اليوم 9 رمضان 1442 هـ الموافق 21 ابريل 2021 في شهر الخير عروضنا خير والتي تحتوي على الكثير من المنتجات والمستلزمات الخاصة بالمنزل ونوفر لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني جميع عروض ركن العثيم التي يهتم بها عدد كبير من الأشخاص ويرغبون في معرفة آخر عروض العثيم السعودية الخاصة بشهر رمضان المبارك لكي يستطيعون الاستمتاع بأقوى خصومات العثيم المتوفرة في أركان العثيم في المملكة العربية السعودية.
عروض ركن العثيم اليوم
عروض ركن العثيم الاسبوعية تبدا من اليوم الاربعاء 21 ابريل وتنتهي في يوم 27 ابريل 2021 ومن أبرز المنتجات المتوفرة بها هي:
- شاي ربيع المذاق الاصلي بسعر 18.95 ريال.
- تونة جرين فارمز قطع بسعر 11.95 ريال.
- صابون تايد بودرة مركز كيس 29.95 ريال.
- شوربة هالي شوفان أبيض 3.50 ريال.
- جبن المراعي كاسات طقم القشطة بسعر 10.50 ريال.
- شبيهه قشطة بوك بسعر 8.95 ريال.
- حليب نيدو بودرة كيس بسعر 46.95 ريال.
- أرز هالي سيلا بسمتي بسعر 47.95 ريال.
من ضمن عروض ركن العثيم الاسبوعية تخفيضات علي مستلزمات المطبخ وغيرها مثل:
- زيت عافية دوار الشمس بسعر 31.95 ريال.
- زيت هالي للطبخ بسعر 10.95 ريال.
- دقيق هالي أبيض فاخر بسعر 3.50 ريال.
- مياة معدنية بسعر 4.95 ريال.
- شامبو هيد شولدرز أنتعاش بسعر 16.95 ريال.
- مناديل وجة ركس سوفت بسعر 20.95 ريال.
- زيت زيتون أر أس 500 مل بسعر 9.95 ريال.
- صلصة طماطم ندي بسعر 6.95 ريال.
- كورن فليكس بسعر 9.95 ريال.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض ركن العثيم اليوم 9 رمضان 1442 هـ الموافق 21 ابريل 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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