“ربحت 3 مليون دولار” مسابقة الحلم Dream مع مصطفي الأغا في رمضان، أصبحت مسابقة الحلم “دريم Dream” من أشهر المسابقات على مستوى العالم الوطني، فهي تغير مسار حياة الإنسان ليصبح من أصحاب الثروة، وبدأ مصطفى الأغا بالفعل يستقبل أرقام تليفونات الشباب الذين أرسلوا لهم الرسائل، لكى يقوم بالسحب وسوف يتم الإعلان عن ذلك على قناه ال إم بي سي كل يوم خميس.

ما هي أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم في رمضان مع مصطفى الأغا؟

لكي تسطيع الاشتراك من أي مكان داخل جمهورية مصر العربية يمكنكم الاتصال على هذا الرقم008821622775627.

وللاشتراك من داخل الإمارات العربية المتحدة يمكنك الاشتراك على رقم 3636 وتسطيع أيضاً أن ترسل رسالة نصية على نفس الرقم محتواها “حلم أو Dream“.

وللاشتراك من المملكة العربية السعودية تستطيع الاتصال على هذا الرقم 650444.

وقد تم تحديد ميعاد الحلقة القادمة وفقاً لمواعيد شهر رمضان، يوم الخميس الموافق 22 أبريل.

ما هي طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم؟

تسطيع الاشتراك في مسابقة الحلم في رمضان عن طريق إرساله رسالة نصية للبلد التي تعيش فيها، وترسل كلمة حلم أو دريم باللغة الإنجليزية، ويمكنك الاشتراك أيضاً عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني للمسابقة على شبكة الإنترنت، وتحث إدارة المسابقة على سرعة التوجه حتي لا تضيع منك فرصة العمر .

ما هي خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم ؟

أصبحت مسابقة الحلم Dream في رمضان هي مطمع كل الشباب على مستوى العالم، حيث تقوم بغير مسار حياتهم على الإطلاق، ومن إحدى العوامل أيضاً التي تشجع الكثير من الشباب على الاشتراك في المسابقة، هو عدم وجود أي تشكك في مصداقية المسابقة، فهذا البرنامج قائم على الحظ فقط .

وخطوات الاشتراك سهلة وبسيطة فكل ما عليك هو إتباع ما يأتي: