شوف افضل عروض العثيم السعودية اليوم عروض نهاية الأسبوع

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عمر شويل - جدة افضل عروض العثيم السعودية اليوم، مازالت صفقات أسواق العثيم الرمضانية مستمرة، ليس هناك أجمل من تناول بعض الحلويات الشرقية، التي تشتهر بها الموائد الرمضانية ويتفنن العثيم في تقديم أصناف متنوعه منها سويسرول كنافة كيك شوكولاتة ب 11 ريال، كنافة بجوز الهند والزبيب ب 18 ريال، بلح الشام ب 17،50 ريال، زود بقلاوة جوز الهند ب 19،95 ريال، قطايف بالمكسرات ب 29،95 ريال، تورتة كنافة بكريمة الدونتس ب 30 ريال، بدلا من 60 ريال بخصم 50%، حلويات شرقية فاخرة ب 29،95 ريال، عجين كنافة ب 29،95 ريال، رقاق ب 7،95 ريال.

افضل عروض العثيم السعودية اليوم عروض نهاية الأسبوع

مرتديلا سنيورة حبش سادة ب 23،95 ريال، سلطة زيتون هالى أخضر شرائح ب 12،95 ريال، جبن الزهار ملح خفيف ب 14،95 ريال، جبن سول دوبل كريم هنجاري ب 12،50 ريال، حمص الكسيح بالطحينة كيلو ب 10،95 ريال، قمر الدين السعيد 400 جم ب ريال، بهارات كبسة السعودية 70 جم ب 4،95 ريال، أناناس هالي قطع ب 4،95 ريال، باكنغ باودر الرياض ب 6 حبات ب 9،95 ريال، زبدة فول سوداني هالى ناعم ب 3،50 ريال.

عروض العثيم

زيت زيتون الشمال بكر 500 مل ب 11،95 ريال، جبن فيكتو مربعات 12 حبه ب 4،50 ريال، سمك لاتينا فيلية أبيض كيلو ب 18،95 ريال، أرز هالى مزة بنجابي 10 كيلو ب 47،95 ريال، مطهر ركس 2 حبه ب 25،95 ريال، مكرونة أبو فهد سمبليز 2 كيلو ب 6،95 ريال، بطاطس تاستو كرينكل ب 4،95 ريال، 3 حبات مشروم تان كامل ب 8،50 ريال.

عروض أسواق العثيم الأسبوعية

كريمة المراعي مخفوقة ب 19،95 ريال، جبن المراعي فيتا جديد ب 8،95 ريال، شوربة كنوز كريمة دجاج 60 جم ب 3،50 ريال، مايونيز كنوز ب 12،95 ريال، مرقة دجاج كنوز 24 حبة ب 10،95 ريال، أيس كريم السعودية فانيليا 2 لتر ب 18،95 ريال، حليب السعودية مكثف 7 حبات ب 9،95 ريال.

عروض العثيم شهر الخير

شوكولاتة بست ميني مشكلة ب 35،95 ريال، بسكويت أولكر سندوتش ب 10،50 ريال، بسكويت أوريو 16 حبة ب 11،95 ريال، بسكويت ريتز مالح 16 حبة ب 12،95 ريال، شوكولاتة حليب مني ب 12،95 ريال، ويفر كيت كات أصابع ب 7،95 ريال، شوكولاتة ماكنتوش كوالتي ستريت ب 23،95 ريال، شيبس كتكو كوكتيل عيدان ب 6،95 ريال، أرز جرين فارمز بسمتي ب 61،95 ريال، أرز جرين فارمز هندي كلاسيك ب 39،95 ريال.

عروض متنوعة من العثيم

مناديل وجه مشوار ناعمة 180 حبة ب 17،95 ريال، فوط صحية برايفت ماكسي 30 حبة ب 12،95 ريال، شامبو هيمالايا إصلاح وتجديد 400 مل ب 9،95 ريال، فاين بيبي ماكس ب 48،95 ريال، غسول يد سوفي ماء الورد ولوز 500 مل ب 12،95 ريال، لوشن 21 جسم 400 مل ب 19،95 ريال.