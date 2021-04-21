شوف عروض العثيم اليوم خصم 50% بمناسبة شهر رمضان المبارك

عروض العثيم اليوم ، خصومات هائلة وكبيرة علي الحلويات الشرقية بمناسبة شهر رمضان المبارك أعادة الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات لقد بدأت بالفعل الخصومات من اليوم 21 أبريل 2021 وحتي 27 من أبريل 2021 الجاري ، اليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض عروض العثيم الاسبوعية علي الحلويات والخضروات والمعلبات في المملكة العربية السعودية فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة.

عروض العثيم اليوم وخصم 50% علي الحلويات

سوبر ماركت العثيم يقدم أفخم وأجود الحلويات الشرقية وخصم كبير علي جميع أنواع الحلويات الأتية:

عرض خاص وخصم 50% علي كنافة بالزبيب والجوز الهند بسعر الكيلو 18 ريال سعودي بدلا من 36 ريال سعودي.

سويسرول العثيم ماركت كنافة وشيكولاتة بسعر 11 ريال سعودي للحبة بدلا من 22 ريال سعودي.

كنافة وشيكولاتة بسعر 11 ريال سعودي للحبة بدلا من 22 ريال سعودي. خصم 50% علي تورتة كنافة بكريمة اللوتس بسعر 30 ريال سعودي بدلا من 60 ريال سعودي.

سعر كيلو بلح الشام 17.50 ريال سعودي بدلا من 24.95 ريال سعودي.

زود بقلاوة جوز هند وفول سوداني سعر الكيلو 19.95 ريال سعودي بدلا من 29.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم وخصم خاص علي قطايف بالمكسرات بمناسبة شهر الخير بسعر 29.95 ريال سعودي بدلا من 34.50 ريال سعودي.

وخصم خاص علي قطايف بالمكسرات بمناسبة شهر الخير بسعر 29.95 ريال سعودي بدلا من 34.50 ريال سعودي. العثيم ماركت وسعر كيلو معجنات مشكلة 24.95 ريال سعودي بدلا من 35.95 ريال سعودي.

وسعر كيلو معجنات مشكلة 24.95 ريال سعودي بدلا من 35.95 ريال سعودي. سعر كيلو حلويات شرقية مشكلة بسعر 29.95 ريال سعودي بدلا من 39.35 ريال سعودي.

سوبر ماركت العثيم وخصم علي الخضروات والفاكهة الطازجة والتمور

كمثري فاخرة سعر السلة 5.95 ريال سعودي.

قرع عسلي سعر الكيلو 1.75 ريال سعودي.

برتقال للعصير سعر الكيلو 2.95 ريال سعودي.

سعر كيلو قرع أمريكي 4.45 ريال سعودي.

كاسة طماطم شيري بسعر 3.95 ريال سعودي.

فلفل ألوان أحمر وأضفر سعر الكيلو 9.95 ريال سعودي.

سعر كيلو فلفل حار أخضر بسعر 4.45 ريال سعودي.

سعر كيلو كوسة خضرا من العثيم ماركت بسعر 4.25 ريال سعودي.

بسعر 4.25 ريال سعودي. عروض العثيم اليوم علي تمر مفتل ملكي كرتون 3 كجم بسعر 48.95 ريال سعودي.

علي تمر مفتل ملكي كرتون 3 كجم بسعر 48.95 ريال سعودي. تمر جالكسي 3 كجم بسعر 36.95 ريال سعودي للكرتون.

تمر تمارا سباكة 1 كجم بسعر 8.95 ريال سعودي للحبة.

عروض العثيم اليوم علي المكسرات والمعلبات

تين مجفف 200 جم بسعر 5.45 ريال سعودي للربطة.

سعر كيلو زبيب بسعر 10.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم وسعر كيلو مشمش مجفف 200 جم بسعر 6.95 ريال سعودي.

وسعر كيلو مشمش مجفف 200 جم بسعر 6.95 ريال سعودي. كيلو لوز ني بسعر 35.95 ريال سعودي.

قمر الدين السعيد 400 جم بسعر 7 ريال سعودي للربطة.

أسواق العثيم تقدم أناناس هالي قطع 565 جم بسعر 4.95 ريال سعودي للعلبة.

تقدم أناناس هالي قطع 565 جم بسعر 4.95 ريال سعودي للعلبة. زبدة فوق سوداني هالي ناعم 400 جم بسعر 3.50 ريال سعودي بدلا من 8 ريال سعودي.

جبن هالي كريم كاسات 900 جم بسعر 14.95 ريال سعودي بدلا من 19.50 ريال سعودي.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا عروض العثيم اليوم التي سوف تبدأ اليوم 21 من أبريل 2021 وحتي 27 من أبريل 2021 الجاري أو حتي نفاذ الكمية خصومات تصل حتي 50% علي أجود المنتجات فقط من أسواق العثيم داخل المملكة العربية السعودية بمناسبة شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير ونتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية.