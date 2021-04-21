شوف عروض المدينة هايبر اليوم صفقات كبري

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عمر شويل - جدة عروض المدينة هايبر اليوم ، إذا كنت ترغب في السفر وتحتاج إلى حقيبة جودة عالية وسعر مناسب، يمكنكم الذهاب لتسوق من المدينة هايبر يوجد حقائب من نوع سبورتس أحجام متنوعة بداية من 65 ريال، وصولا إلى 105 ريال، حقيبة رياضية ب 79 ريال، حقيبة ظهر نسائية ب 45 ريال، حقيبة جانبية ب 15 ريال، حقيبة نسائية متنوعة ب 59 ريال، متاح أيضا تشكيلة مميزة من الأحذية جميع الفئات العمرية، صندل بناتي ب 20 ريال، حذاء بناتي ب 55 ريال، أحذية ممرضات نسائية ب 30 ريال، أحذية عادية نسائية ب 69 ريال، حذاء رجالي عادي ب 35 ريال، صندل ولادي متنوع ب 15 ريال.

عروض المدينة هايبر اليوم صفقات كبري

شواية وجهين على الغاز 44 سم ب 129 ريال، طقم مطبخ هوم واي غير لاصق 12 قطعة ب 189 ريال، هوم واي طقم مطبخ ستيل 7 قطع ب 149 ريال، ايزي كوك طقم مطبخ سيراميك 8 قطع ب 135 ريال، ترموس لحفظ المشروبات ب 15 ريال، طبق تمور ستيل ب 30 ريال، طباخ صانع المعكرونة صانع بوتو أيزي كوك ب 99 ريال، مقلاة بغطاء ب 55 ريال، رف أطباق 2 طبقة ب 25 ريال، طقم أبريق ماء لومينارك 7 قطع ب 32، 95 ريال، هوم واي ترموس لتر ب 69 ريال.

عروض المدينة هايبر الأسبوعية

حجر اسود مقلاة 30 سم ب 35 ريال، وعاء 9 قطع ب 17 ريال، ميزان مطبخ رقمي ب 49 ريال، قالب كيك 3 قطع ب 29 ريال، كوب آيس كريم 3 قطع ب 10 ريال، كوب شاي وصحن 12 قطعة ب 49 ريال، ممسحة دلو ب 59 ريال، لعبة الثعبان ب 15 ريال، أطفال لعبة الكريكت ب 15 ريال، مجموعة مكعبات ب 10 ريال، طقم 65 بالون ب 7 ريال، أقلام حبر 25 قطعة ب 11 ريال، حصيرة اللغز ب 15 ريال.

عروض المدينة هايبر على ألعاب الأطفال

دمية طفل ب 35 ريال، لعبة بيانو ب 49 ريال، لعبة سيارة عن بعد ب 35 ريال، لعبة مجموعة المطبخ ب 10 ريال، دمية ب 20 ريال، لعبة هوليكبتر بريموت كنترول ب 25 ريال.

عروض المفروشات المدينة هايبر

بطانية مزدوجة ب 110 ريال، طقم لحاف فيبر زوجي 10 قطع ب 129 ريال، طقم سرير زوجي 4 قطع ب 239 ريال، بطانية خفيفة زوجي ب 29 ريال، سجادة صلاة تركي ب 25 ريال، بطانية صوف مزدوجة ب 35 ريال، بطانية مزدوجة ب 99 ريال، منشفة حمام ب 19،95 ريال، جزامة ب 25 ريال، كرسي من البلاستيك ب 19 ريال.