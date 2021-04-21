نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده Panda وهايبر بنده Hyper panda على الشاشات والهواتف في المقال التالي

مفاجأة عروض بنده Panda وهايبر بنده Hyper panda بداية من اليوم الأربعاء الموافق 10 رمضان وحتي منتصف شهر رمضان الكريم شملت المفاجأة العديد من التخفيضات الكبيرة التي وصلت في بعض المنتجات إلي النصف، والتي أبرزها أسعار الشاشات التلفزيونية في معظم المركات المختلفة وكذلك تخفيضات أسعار الهواتف الذكية والايباد بمختلف الأحجام. أسعار الشاشات في بنده وهايبر بنده سعر شاشة تلفزيون سامسونج حجم 40 بوصة 1249 ريال سعودي بعد أن كان السعر 1642 ريال.

سعر تلفزيون دوار حجم 43 بوصة 799 ريال سعودي بدل من سعر 999 ريال سعودي.

سعر تلفزيون TCL حجم 50 بوصة 1699 ريال سعودي بدل من 1899 ريال سعودي.

سعر تلفزيون فيليبس حجم 43 بوصة 899 ريال سعودي بدل من 1209 ريال سعودي.

سعر تلفزيون TCL اندرويد حجم 55 بوصة 1899 ريال سعودي بدل من 2199 ريال سعودي.

سعر تلفزيون سكاي وورث حجم 65 بوصة 2399 ريال سعودي بدل من 3066 ريال سعودي.

سعر تلفزيون امبكس جلوريا بحجم 65 بوصة 1644 بوصة بدل من 2409 ريال سعودي.

سعر تلفزيون سكاي وورث حجم 58 بوصة 2199 ريال سعودي بدل من 2499 ريال سعودي. أسعار الهواتف الذكية الحديثة عروض بنده Panda سعر هواوي matepad T10 بقيمة 589 ريال سعودي بدل من 679 ريال سعودي.



سعر تابلت لينوفو m10 بقيمة 599 ريال سعودي بدل من 699 ريال سعودي.

سعر شاومي ريدمي 9 بسعر 395 ريال سعودي.

سعر تابلت لينوفو m8 بقيمة 529 ريال سعودي بدل من 599 ريال سعودي.

تابلت هواويmp بقيمة 579 ريال سعودي بدل من 649 ريال سعودي.

سعر سامسونج جلاكسي tap i8 بقيمة 529 ريال سعودي.

سعر نوفا 7i بقيمة 879 ريال سعودي بدل من 1149 ريال سعودي.

سعر هواوي y7p بقيمة 649 ريال سعودي بدل من 711 ريال سعودي.

سعر سامسونج جلاكسي 7i بقيمة 1299 ريال سعودي بدل من 1759 ريال سعودي. قدمنا لكم اهم عروض بنده Panda وهايبر بنده Hyper panda حتي منتصف شهر رمضان الكريم. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده Panda وهايبر بنده Hyper panda على الشاشات والهواتف - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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