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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو وتخفيضات رمضان 1442 في saco السعودية لفترة محدودة في المقال التالي
عروض ساكو السعودية لشهر رمضان المبارك تشمل جميع مستلزمات المنزل بأفضل الأسعار وأقوى التخفيضات، وهذه العروض تنتهي يوم 24 أبريل 2021 الموافق السبت 12 رمضان 1442، ومن خلال عروض ساكو الموفرة يُمكنكم تجديد المنزل والحديقة، وذلك عن طريق اقتناء أطقم جلوس بأشكال عصرية، طاولات عملية، مظلات، والاستفادة من عروض مستلزمات المنزل التي نجدها بأقوى الخصومات في ساكو saco.
عروض ساكو السعودية رمضان 1442
خلال شهر رمضان المبارك تُقدم ساكو عروض موفرة على كافة مستلزمات المنزل والحديقة بأرخص الأسعار لفترة محدودة في ساكو، وفي النقاط القادمة نعرض لكم التخفيضات المتوافرة على أطقم الجلوس، والتي يُمكن تقسيطها على 6 أو 12 قسط.
- طقم جلوس للحديقة 8 أفراد، مكون من 2 كنبتين ومقعدين بلا ظهر وأيضًا طاولة، مزود بوسائد خضراء اللون، بسعر 3399 ريال سعودي بدلًا من 3999 ريال سعودي.
- طقم جلوس للحديقة مصنوع من مادة البولي بروبيلين، 4 أفراد، عبارة عن مقعدان، كنبة، طاولة، وسائد، بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1099 ريال سعودي، وفي حالة شراء طقم جلوس يتسع لخمسة أشخاص يكون ثمنه 1299 ريال سعودي بدلًا من 1499 ريال سعودي.
- طقم جلوس للحديقة 7 أفراد، مكون من 3 كنبات ومقعد وطاولتين، بسعر 4999 ريال سعودي بدلًا من 5799 ريال سعودي.
عروض ساكو saco
تعرفوا على عروض ساكو السعودية للمفروشات الخارجية، وأقوى التخفيضات على المظلات الخاصة بالحديقة البسيطة والفخمة، وتتوافر خدمة التقسيط على معظم المظلات وتقسيط على 6 أو 12 قسط.
- مظلة للحديقة بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1129 ريال سعودي.
- مظلة للحديقة باللون البيج بسعر 1599 ريال سعودي بدلًا من 1899 ريال سعودي.
- مظلة للحديقة مزودة بستائر جانبية وناموسية، بسعر 1999 ريال سعودي بدلًا من 2599 ريال سعودي.
- مظلة للحديقة تأتي مع ستائر، وتحتوي على جلسة بها مساند، بسعر 5699 ريال سعودي بدلًا من 6999 ريال سعودي.
طاولات ساكو
- طاولة دائرية باللون الأبيض، قابلة للطي إلى نصفين، بسعر 299.75 ريال سعودي بدلًا من 361.25 ريال سعودي.
- طاولة قابلة بالطي و4 مقاعد، عملية وسهلة الاستخدام، بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 699 ريال سعودي.
- طاولة قابلة للطي يسهل نقلها، بسعر 299.75 ريال سعودي بدلًا من 349.75 ريال سعودي، ومتوافرة في ساكو بمقاسات أكبر وبأسعار متنوعة.
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