نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير هواوي.. استمتع بالعروض المتاحة على هواوي ميت بوك ولابتوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير هواوي أحد أكثر ما يبحث عنه المواطن السعودي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، إذ تعد أجهزة هواوي الذكية من الأجهزة التي تلقى رواجاً من الجميع، نظراً لأسعارها الرخيصة والمناسبة والتكنولوجيا المتقدمة التي تقدمها لعملائها، وتحرص مكتبة جرير على تقديم عروض تنافسية وخصم وتخفيضات على جميع الأجهزة الذكية وأشهر تلك الأجهزة هي أجهزة هواواي الذكية، وفي السطور التالية سنذكر لكم أفضل العروض التي تقدمها جرير.

عروض جرير هواوي

تنقسم العروض المقدمة من جرير إلى لاب توب وأجهزة لوحية، تناسب جميع المستخدمين واحتياجاتهم المختلفة، كما أن جرير توفر عروض تقسيط رائعة وغير مكلفة قد تصل إلي 150 ريال شهرياً فقط، وسوف نذكر لكم بالتفصيل ابرز العروض على أجهزة هواوي.

هواوي D 14 ميت بوك

وهو كمبيوتر محمول، يأتي بشاشة 14 بوصة، وهو من الجيل العاشر i7-10510U انتل كور، وياتي بسعة 2 جيجابايت MX250 انفيديا جي فورس، و512 جيجابايت اس اس دي، ويأتي بسعر 4999 ريال سعودي.

هواوي ميت بوك 13

هو كمبيوتر محمول، يأتي بشاشة 13 بوصة، وهو من الجيل العاشر i7-10510U انتل كور، ويأتي بسعة 2 جيجابايت MX250 انفيديا جي فورس، و512 جيجابايت اس اس دي، ويأتي بسعر 4999 ريال سعودي.

هواوي D 15 ميت بوك

هو عبارة عن لاب توب كمبيوتر محمول، بشاشة تبلغ 15.6 بوصة، (10 الجيل) i5-10210U انتل كور، ويأتي بسعة 2 جيجابايت MX250 انفيديا جي فورس، و256 جيجابايت اس اس دي + 1 تيرابايت قرص صلب، ويبلغ سعره 3299 ريال سعودي.

هواوي ميديا باد تي 3

يأتي بحجم 10 بوصة، وهو كمبيوتر لوحي من الجيل الرابع، والشاشة تبلغ 9.6 بوصة، ويأتي سعة 16 جيجابايت اس اس دي، وهو رباعي النواة، ويأتي بلونين وهما الذهبي أو الرمادي وسعره حوالي 649 ريال.

كانت هذه أبرز عروض جرير هواوي التي تقدمها مكتبة جرير.