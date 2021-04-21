شوف عروض بن داود الطائف استمتعوا بالعروض الرمضانية

استمتعوا بالتسوق وشراء المقاضي الرمضانية مع عروض بن داود الطائف مابين المنتجات الطازجة والمكسرات والحلويات الرمضانية والسلع الأساسية وغيرها من السلع التي لاغني عنها بداخل كل منزل سعودي ونبدأ صفقات بن داود هذا الأسبوع ب كنافة النوتيلا بالموز جار أو بالجبنة والتوت الأزرق أول الفراولة ب 10 ريال، عثمانية بالقشطة ب 65 ريال، كنافة ناعمة بالجبنة ب 65 ريال، كنافة بالقشطة ب 65 ريال، قطايف مقتنية بالقشطة ب 39،95 ريال، ورد الشام بالقشطة ب 65 ريال، وربات قشطة ب 65 ريال، ام على ب 4،95 ريال، كيك بقطع المانجو والفستق ب 75 ريال.

عروض بن داود الطائف استمتعوا بالعروض الرمضانية

إشراقة كنافة فاخرة ب 9،95 ريال، بنت البلد عجينة سمبوسة بلدي ب 12،95 ريال، سويتر عجينة المطبق ب 12،95 ريال، عجينة بف بايستري مجمدة ب 18،50 ريال، زبيب أسود جامبو ب 21،95 ريال، مفتول ب 9،95 ريال، مكسرات مشكلة ب 49،95 ريال، بيكان جو عضوي ب 89،95 ريال، عدس سوري ب 5،95 ريال.

عروض بن داود المميزة

سمارت فود ورق عنب ب 12،95 ريال، فريشكو طماطم مقشرة ب 2،50 ريال، السوسن ورق عنب ب 14،95 ريال، هيبا فطر مقطع ب 3،50 ريال، الخير حليب مجفف ب 42،95 ريال، الخير قهوة تركية 500 جم ب 17،95 ريال، دلما شاي ب 9،95 ريال، سكر 2 ل ب 16،95 ريال، نسكافية جولد كابوتشينو 10 أكواب ب 28،95 ريال، شوكوبيك ب 14،95 ريال، نستله رقائق الحبوب تشيربوس ب 14،95 ريال، نسكافي قهوة اربيانا + هدية ب 18 ريال، نستله ليون قطع مقرمشة ب 15 ريال.

عروض بن داود على الشوكولاتة

رفايلو شوكولاته 15 حبة ب 14،50 ريال، فريرو روشية 200 جم ب 21،95 ريال، نوتيلا بي ردي شوكولاته 6 حبات ب 7،95 ريال، كيندر شوكولاته ب 7،95 ريال، ريتز كراكرز ب 14،95 ريال، كادبري بيلي ب 12،95 ريال، البطل معمول بالتمر ب 6،50 ريال، سويتن لو كوكس قليل سكر ب 9،50 ريال، غندور بك ون ب 13،50 ريال، بست فول سوداني مملح 24 حبة ب 11،95 ريال، باهلسن بك اب مني شوكو ب 7،95 ريال، بوم إبرت ب 11،95 ريال.