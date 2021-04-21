شوف أقوي عروض لولو ماركت السعودية حيث يأتي العالم للتسوق

أقوي عروض لولو ماركت السعودية العرض الأسبوعي على المنتجات العالمية والمحلية بأسعار رائعة، تضم مجلة عروض لولو ماركت عرض على 10 حبات من كويتي طحين لجميع الاستعمالات ب 38،95 ريال، بنجابي باب الخير أرز بسمتي أبيض ب 47،95 ريال، سامسونج جالكسي اس 21 الترا 256 جيجا بايت ب 4،799 ريال، برقوق أسود استرالي ب 7،95 ريال، أفوكادو كيني للكيلو ب 6،95 ريال، شمام حلو عماني ب 4،95 ريال، خيار أصفر فيلاري هندي ب 5،95 ريال، قرع الثعبان بادافال هندي ب 6،95 ريال، ليمون كبير جنوب أفريقي ب 6،95 ريال.

أقوي عروض لولو ماركت السعودية

ستيط سمك بالحليب ب 14،90 ريال، اليوم أفخاذ دجاج كاملة ب 11،50 ريال، خروف اثيوبي كامل مقطع ب 35،90 ريال، لحم جمل طازج ب 29،90 ريال، سمك جست تريفالي صغير ب 22،90 ريال، لحم جاموس هندي ب 23،95 ريال، بف البيض 3 حبات ب 5 ريال، مناقيش بالجبن ب 2،50 ريال.

عروض لولو ماركت الرمضانية

وجبة إفطار ب 26،90 ريال، يتوافر وجبات سحور والإفطار منوعة كومبو، حلواني ديك رومي مدخن مشوي ب 76،90 ريال، جبن مصري قليل الدسم والملح ب 9،95 ريال، ورق عنب يوناني ب 24،90 ريال، كاجو هندي ب 41،95 ريال، زيتون أخضر بيمينتو محشي اسباني ب 15،95 ريال، الجميل قهوة بن لقمتي 5 كيلو ب 59،95 ريال.