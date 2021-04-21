طرق إعداد شرائح الديك الرومي بوصفات مختلفة 

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عمر شويل - جدة شرائح الديك الرومي بوصفات مختلفة ، يعد الديك الرومي من أشهر الطيور الذي تم إعدادها في المناسبات العائلية الكبيرة خاصة في حفلات أعياد الميلاد وعيد الشكر، حيث يتمتع بمذاقه اللذيذ وشكله الرائع الجذاب، كما أن لحم الرومي من اللحوم الصحية لمن يبحثون عن الرشاقة وتوجد طرق مختلفة لإعداد الرومي سواء المشوي أو القطع أو غيره.

طرق إعداد شرائح الديك الرومي في الفرن

المكونات: 500 جرام ديك رومي مقطع إلى شرائح، كوب حليب سائل، كوب دقيق، كوب بقسماط، بصلة متوسطة الحجم، ثمرة كوسة، 2 ثمرة طماطم ، 2 حبة جزر، ملح، فلفل أسود، كوب زيت زيتون، جبن مبشور.

طريقة تحضير شرائح الديك الرومي

نقوم بغسل شرائح الرومي جيداً باستخدام الخل والملح والليمون، ونقوم بتتبيلها باستخدام الملح والفلفل الأسود.

نقوم بغمس شرائح الرومي في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط، ونقليها في زيت غزير حتى تحتمر.

نقطع الطماطم والكوسة والجزر إلى قطع صغيرة مع إضافة الملح والفلفل الأسود وتوضع على النار لفترة صغيرة.

نقوم بإحضار صينية من البيركس مدهون بالزبدة، ونرص شرائح الديك في الاسفل، ونضع عليها الخضروات مع وضع الجبن في الطبقة العليا.

ندخل الصينية إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ربع ساعة على الأقل، وتخرج من الفرن.

شرائح الديك الرومي المقلية

المكونات: كوب حليب، 2 بيضة، ملح، دقيق، ملعقة صلصة خردل، شرائح ديك رومي، زيت للقلي.

طريقة التحضير

بعد غسل الرومي جيداً، نقوم بوضعه في خليط من البيض والحليب والملح والفلفل الأسود ونخلطهم بشكل جيد.

تترك شرائح الرومي في الخليط لمدة ساعتين على الأقل، ونقوم بتصفيتها من الخليط وتوضع في الدقيق ثم تقلى في زيت غزير حتى تحتمر.

تصفى جيداً من الزيت وتوضع في أطباق التقديم مع تزيننها بالخضروات.