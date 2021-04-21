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عمر شويل - جدة طريقة عمل بيتزا الايس كريم اللذيذة في المنزل، البيتزا من الأكلات التي لا يختلف أحد على تناولها سواء صغير أو كبير، حيث تتنوع الحشوات التي يمكن تناول البيتزا بها سواء الخضراوات أو اللحم أو الدجاج أو السي فود، ولكن هل سمعتم من قبل عن حلوى البيتزا، وهي نفس طريقة البيتزا العادية ولكن باختلاف الحشو، فقد تكون حلوى لذيذة غير تقليدية تقدميها لضيوفك خلال شهر رمضان المبارك.

طريقة عمل بيتزا الايس كريم

الآيس كريم من الحلوى التي يعشقها الجميع صيفا وشتاء، فماذا لو تم دمج البيتزا مع الآيس كريم سوياً في حلوى واحدة، لا شك أن الطعم سيصبح رائعا.

المكونات: 2 كوب دقيق، نصف كوب سكر بودرة، نصف كوب زبدة مذابة، 2 حبة بيض، ملح، فانيليا، ملعقة بيكنج بودر.

الحشو: علبة آيس كريم كراميل.

للتزيين: قطع شيكولاته، قطع مارشميلو، قطع موز، قطع فراولة، توت، بندق، شكوبون.

طريقة تحضير بيتزا الآيس كريم

في وعاء زجاجي نقوم بوضع السكر والزبدة ونضرب جيداً باستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط كريمي.

نبدأ بإضافة البيض والفانيليا تدريجياً مع استمرار الخفق حتى تمتزج جميع المكونات.

نضيف الدقيق والبيكنج بودر والملح إلى الخليط مع خلطهم لنحصل على عجينة ملساء متماسكة.

نحضر صينية مناسبة للعجينة، ونضع بها ورق الزبدة لمنع التصاق العجينة، ونفردها بسمك مناسب.

توضع الصينية في فرن سبق تسخينه لمدة نصف ساعة على درجة حرارة متوسطة ( 180) حتى تنضج.

بعد أن تنضج نتركها حتى تبرد تماماً، ونقوم بفرد الآيس كريم على الوجه وتوضع في المبرد لمدة نصف ساعة.

نبدأ بتزيين البيتزا بقطع الفواكه والمارشميلو والبندق على حسب الرغبة، ونقوم بتقطيع البيتزا إلى أجزاء مناسبة، وتوضع في أطباق التقديم إلى أفراد أسرتك.