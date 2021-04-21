نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر وموصفات هاتف سامسونج جلاكسي اس 22 الترا في السعودية ومصر في المقال التالي

هاتف سامسونج جلاكسي اس 22 الترا ، هذا الهاتف من اقوى الهواتف الموجودة في الأسواق لان الهاتف يأتي بمواصفات عالية جدا، ويعتبر من احسن الهواتف الذكية في الدول العربية، وحيث يعمل علي تشغيل العديد من الشبكات حتي شبكة الجيل الخامس، وهو يتمتع بشكل جذاب، وأنيق، ويفيد في اللعاب، أو التصوير، أو المونتاج، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني عن سعر وموصفات هاتف سامسونج جلاكسي اس 22 الترا في السعودية ومصر. موصفات هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra سوف نتعرف علي موصفات الهاتف وهي كما يلي:- يأتي بمعالج Samsung Exynos 2100، ونظام التشغيل اندر ويد 11.

تأتي الشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X، ويكون حجم الشاشة 6.8 بوصه، وتأتي دقة الشاشة 1440*3200 بكسل، وأبعاد الشاشة 20،9، وتأتي حماية الشاشة من زجاج غوريلا جلاس Victus.

الذاكرة العشوائية أو RAM ذاكرة عشوائية 12 جيجابايت / 16 جيجابايت وتختلف في كل دوله عن الأخرة.

وحده التخزين الداخلية مختلفة 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت تختلف من دوله إلى أخره أيضا.

وقدرت بطارية5000 مللي أمبير بما في ذلك الشحن السريع بقدرة 50 وات بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي مثل الجهاز السابق.

ياتي الهاتف بصمة مدمجة بالشاشة.

Wi-Fi 802.11 مزدوج النطاق ، Wi-Fi Direct ، نقطة ساخنة.

يأتي الهاتف أربع كاميرات خلفية الكاميرا 1 تأتي بدقة 108 ميجا بكسل، وتعتبر الكاميرا الرئيسية، الكاميرا 2 تأتي بدقة 10 ميجا بكسل، الكاميرا 3 تأتي بدقة 10 ميجا بكسل، الكاميرا 4 تأتي بدقة 12 ميجا بكسل.

كاميرا السيلفي، تأتي دقة الكاميرا 40 ميجا بكسل.

يأتي الإطار الجانبي للهاتف، مصنوع من الألومنيوم مع ظهر من الزجاج. مميزات هاتف سامسونج جلاكسي اس 22 الترا سوف نقدم لكم بعض المميزات للهاتف وهي كالتالي:- يأتي بمعالج قوى هو Samsung Exynos 2100 وهو الخاص بشركة سامسونج، وهو من افضل المعالجات التي توفر لك قوه في الأداة. الهاتف يأتي مقاوم للماء، والغبار، ويدعم الهاتف قلم. سعة بطارية الهاتف كبيرة 5000 ملي أمبير. شاشة الهاتف كبيرة بحجم 6.8 بوصة، تغطي واجهة الهاتف بالكامل، ويوجد بها ثقب للكاميرا الأمامية في وسط الشاشة. يأتي بذاكره عشوائية كبيره ستوفر قوه، وسرعه لدى الجهاز في كافة الأعمال. مساحه تخزين داخلية كبيره جداً. عيوب هاتف سامسونج جلاكسي اس 22 الترا سوف نتعرف علي ابرز عيوب الهاتف وهي كما يلي:- لا يدعم ذاكره خارجيه.

الهاتف لا يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملي. سعر هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra سوف نتعرف علي سعر الهاتف في السعودية ومصر والدول الأخرى وهي كالتالي:- سعر الجوال في الملكة العربية السعودية 4500 ريال سعودي. سعر الهاتف في جمهورية مصر العربية 18700 جنية مصري. سعر الجوال بالدولار أمريكي 1200 دولار. الوسوم عمر شويل - جدة سعر وموصفات هاتف سامسونج جلاكسي اس 22 الترا في السعودية ومصر - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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